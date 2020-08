Schulzeit ohne Stress: So stärken Sie Ihr Kind in drei Schritten ist ein Buch aus dem Mankau Verlag vom 27. Juli 2020.

Winters innovativer Ansatz „Coaching statt Nachhilfe“ verzichtet auf belastende Paukerei und setzt stattdessen eine positive Motivationsspirale in Gang: Die Schüler erkennen Sinn und Nutzen der geforderten Leistungen für das eigene Leben und entwickeln ein besseres Verhältnis zu Lehrern und Lernstoff. Dadurch erhöhen sich Effizienz und Freude am Lernen, die Noten steigern sich deutlich, was wiederum die Motivation fördert – und den Eltern die Sicherheit schenkt, das Kind gelassen durch das schulische Leben zu begleiten.

„Rock the school!“, ermuntert der Diplompädagoge, Bestseller-Autor und Erfolgscoach: Alle Kinder schaffen gute Noten, wenn es ihnen gemeinsam mit den Eltern gelingt, das System „Schule“ zu durchschauen, ihre Stärken wie Schwächen kennenzulernen und die Ursachen von Blockaden und Ängsten aufzulösen.

Ein Buch das eher für Eltern als für Schüler gedacht ist, so zumindest mein Eindruck. Ich glaube auch, dass hier eher wichtige Themen wie zb. Mobbing viel zu kurz kommen. Der Autor selbst ist 1966 geboren, ich denke er weiß gar nicht wie aktuell in Schulen eigentlich gemobbt wird. Das hat nichts mehr mit dem verprügeln auf dem Schulhof zu tun. Das geht im Internet weiter und ich fand die Ansätze was das Thema angeht zum einen zu kurz und zum anderen nicht aktuell genug. Gut hingegen waren Tipps für die ersteren Schuljahre alles darüber hinaus hat mich eher nicht so erreicht, aber das ist meine persönliche Meinung, schaut einfach selbst mal rein und bildet euch eure eigene Meinung.