Schocker Filme Pandemie und Yummy ab demnächst im Kino + Verlosung

Schocker Filme Pandemie und Yummy ab demnächst im Kino und wow, ich durfte schon reinschauen und möchte euch kurz etwas zu diesen Filmen erzählen, außerdem gibts es natürlich eine kleine Verlosung.

Pandemie: Nur 20 Kilometer von der koreanischen Metropole Seoul entfernt bricht in der Stadt Bundang ein tödliches Virus aus, das sich durch die Luft verbreitet. Die hochansteckende Krankheit führt innerhalb von nur 36 Stunden zum Tod. Nachdem die Regierung drastische Quarantänemaßnahmen verordnet, eskaliert die Lage unter den eingepferchten Bewohnern Bundangs . Inmitten der öffentlichen Panik müssen die Ärztin Kim Inhye und der Rettungssanitäter Jigu den Ursprung des Virus finden, damit ein Gegenmittel entwickelt werden kann. Es wird ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit, denn i m Chaos aus Tod und Gewalt droht das Militär, auch unter dem diplomatisch en Druck der USA , mit einer schrecklichen Notlösung

Yummy: Wer schön sein will, muss sterben ! YUMMY ist eine ebenso blutige wie aufregende Horrorkomödie, die in einer heruntergekommenen Schönheitsklinik in Osteuropa spielt. Hierher hat es Michael (Bart Hollanders) und seine junge Frau Alison (Maaike Neuville) verschlagen, weil sie sich die Brüste verkleinern lassen will. Während Alison auf die OP wartet, streift Michael durch das Gebäude. In einem verlassenen Flügel, findet er eine junge Frau, die gefesselt und geknebelt im Bett liegt. Michael befreit die Frau, doch zu spät erkennt er, dass es sich bei der Patientin um einen leibhaftigen Zombie handelt! Im Handumdrehen bricht in der Klinik ei ne Zombie – Epidemie aus. Patienten und Personal müssen sich mit allen Mitteln gegen den Ansturm der Untoten zur Wehr setzen. Zwischen Facelifts und Fettabsaugungen geht es ums nackte Überleben!

Was könnt ihr gewinnen?

Schaut euch mal die Bilder genau an, seht ihr die coolen Masken, die die Darsteller tragen? Wir verlosen zum Kinostart der beiden Filme 5×2 Masken der Filme. Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Übrigens Yummy kann ich euch ganz besonders empfehlen, den Film fand ich mal richtig gelungen, zwar hier und da sehr trashig, aber mit absolut genialem Ende. Schaut euch die Filme unbedingt auch an, es lohnt sich sehr.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 2. August 2020, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.