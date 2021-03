Sagani ist ein Brettspiel für 1-4 Personen von Selling Games und erschien am 28. November 2020.

Sagani

Sagani ist ein Plättchen-Legespiel, bei dem ihr versucht, Naturgeister aus ihren Gefäßen hervorzulocken. Die Geister streben danach, die Harmonie zwischen den Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft aufrecht zu erhalten. Sind die Elemente um sie herum in der richtigen Balance, treten die Geister aus ihren Gefäßen hervor und zeigen sich in ihrer vollen Gestalt. Legt die Geistplättchen geschickt an und verschiebt die Klangschalen, mit denen sich die Geister Botschaften zusenden, wenn die Harmonie der Elemente wiederhergestellt wird und lasst so ein farbenprächtiges und harmonisches Gebilde in eurer Auslage entstehen. Sagani stammt aus der Feder des deutschen Erfolgsautors Uwe Rosenberg, der schon seit vielen Jahren sein Händchen für geniale Spielideen unter Beweis stellt (Bohnanza, Agricola, Nova Luna und vieles mehr).

Ich hab es schon vor einigen Jahren gesagt, dass der Trend bei Brettspielen auch immer in Richtung Solo-Brettspiele geht. Und ich muss auch gestehen, dass ich gerne Solo-Brettspiele spiele, im Grunde nichts anderes wie Computerspiele, die man im Singleplayer spielt. Aber zugegeben, man muss sich natürlich erst einmal dran gewöhnen für sich selbst ein Spielbrett aufzubauen. Bei Sagani ist dies schnell erledigt und ohne jetzt zu sehr in die Spielmechanismen einzutauchen kann ich sagen, Sagani funktioniert wunderbar alleine.

Was ich aber auch sagen muss, dass Sagani zu zweit am meisten Spaß bringt, da fühlt es sich irgendwie planbarer und flüssiger im Verlauf an. Ab 3 Spieler ändert sich das wieder etwas. So würde ich sagen, dass es Solo und in einer Gruppe ab 3 Personen gut ist, aber richtig entfaltet es sich meiner Meinung nach bei zwei Spielern. Ich kann euch also sehr empfehlen dies Spiel mal zu spielen, es macht viel Spaß, die Qualität der Elemente ist sehr gut und ich bin insgesamt begeistert. Ich kann euch ebenso verraten, dass es eines der Spiele ist, die man öfter mal aus dem Regal kramt. In diesem Sinne, viel Spaß beim spielen.