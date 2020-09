Rocked This Town: From LA To London von Stray Cats

Die Rockabilly-Ikonen Brian Setzer, Lee Rocker und Slim Jim Phantom trafen sich 2019, um ihr 40-jähriges Band- Jubiläum zu feiern. Gemeinsam nahm man mit „40“ das erste Stray Cats Album in 26 Jahren auf und tourte damit durch die USA und Europa, um vierzig Jahre zeitlosen Rock’n’Roll und Rockabilly zu feiern. „Rocked This Town: From LA to London“ wurde auf der von Kritikern gefeierten Jubiläumstour aufgenommen. Man mag kaum glauben, dass so viel Rock’n’Roll Feuer von diesen drei Männern ausgeht, wenn sie ihre Songs schweißtreibend auf den Bühnen der Welt zelebrieren. Das Album enthält Stray Cats Klassiker wie „Stray Cat Strut“, „Rock This Town“, „Fishnet Stockings“, „Rumble In Brighton“ und „Runaway Boys“ und natürlich Songs vom aktuellen Album „40“.

Ich muss zugeben, dass ich Stray Cats bisher noch gar nicht kannte, ich mag aber Rockabilly Musik extrem gerne hören und war entsprechend begeistert von diesem Live Album. Die Musik hat mich richtig umgehauen. Ich hab das Album mittlerweile sicher 10 Mal durchgehört und jedes Mal einfach gute Laune dabei. Meistens höre ich es diese Tage, wenn ich Hausarbeit mache, geht dann alles viel lockerer von der Hand. Ich kann es euch sehr empfehlen, vor allem Fans von Rockabiliy Musik werden hier sehr viel Freude haben.