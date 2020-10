RIDE 4 ist ein Motorrad-Rennspiel von Milestone S.r.l., welches am 8. Oktober 2020 auf Steam erschien. RIDE 4 wird mit Hunderten von Motorrädern, Dutzenden von Strecken und einem ganz neuen Maß an Realismus Ihren Wettbewerbsgeist wecken.

RIDE 4

Wählen Sie aus Hunderten von offiziell lizenzierten Motorrädern und fahren Sie auf Dutzenden von Strecken auf der ganzen Welt, die sorgfältig und mit außergewöhnlicher Detailtreue entworfen wurden! Jedes Objekt wurde ausgehend von CAD-Daten sowie Laser- und 3D-Scans erstellt, um Präzision bis ins kleinste Detail zu erzielen und das beste Zweirad-Rennerlebnis aller Zeiten zu erschaffen. Erleben Sie ein aufregendes und dynamisches Abenteuer, das durch Ihre Entscheidungen beeinflusst wird, und wählen Sie eigenen Weg von den regionalen Events bis zu den professionellen Ligen. Zeigen Sie Ihre Fahrkünste in herausfordernden Rennen, Fähigkeitstests, Streckentagen und einer Vielzahl von Events. Sie können sogar ein offizieller Testfahrer für die berühmtesten Hersteller werden!

RIDE 4 verfügt über ein völlig dynamisches System für Wetterbedingungen und einen kompletten Tag-Nacht-Zyklus.Erleben Sie Rennen in einem neuen Licht und beweisen Sie, dass Sie unter allen Bedingungen der beste Fahrer sind. Und zum ersten Mal wird der „Endurance“-Modus mit seinen Langstreckenrennen und animierten Boxenstopps Ihre Beharrlichkeit auf die Probe stellen: Erleben Sie eine Welt, in der Strategie der ultimative Bestandteil Ihres Erfolgs ist! Wir stellen vor: A.N.N.A. (Artificial Neural Network Agent), unser revolutionäres neuronales KI-System, das auf maschinellem Lernen basiert. Fahren Sie gegen schnellere, intelligentere und präzisere Fahrer und treten Sie gegen eine KI an, die menschlicher ist als jemals zuvor!

Fahren Sie Rennen mit Ihrem eigenen Stil! Wählen Sie aus zahlreichen offiziellen Marken das Outfit Ihres Fahrers und passen Sie Ihre Motorräder ästhetisch und mechanisch an. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie Helm, Anzug und Motorradlackierung dank unseres neuen Grafikeditors völlig frei.Teilen Sie Ihrer fertigen Kreationen online oder entdecken Sie die besten Designs der Community! Erfreuen Sie sich an einem Online-Multiplayer-Erlebnis, das dank unserer dedizierten Server umfangreicher als jemals zuvor und ohne Verzögerungen ist.

Ja, was soll ich sagen, ein wunderschönes Spiel, Milestone übertrifft sich einmal wieder selbst. Aber und nun kommt das Aber, das Spiel hat noch so seine Schwierigkeiten im Handling und in der Ausgewogenheit, da muss noch ein bisschen was gepatched werden, was aber auch nur auffällt, wenn man wirklich ein Rennprofi ist. Ich will mal gesagt haben, dass ich das nicht wirklich bin, um so mehr es ins Detail geht, desto mehr bin ich da raus, deswegen kann ich so einige negative Stimmen im netz nicht verstehen, möchte aber hier erwähnen, dass es diese gibt und ihr euch darüber informieren könnt. Ich bin allerdings eher der Arcade Spieler, was Rennspiele angeht und ich habe hier wirklich kaum etwas zu meckern. Mir hat das Spiel großen Spaß gemacht, für mich wichtig, dass die Sounds gut klingen, das es schön aussieht und das die Motorräder sich gut verhalten, das tut es alles und daher kann ich euch sehr empfehlen hier einfach selbst mal reinzuschauen.