Richtig gut zeichnen ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 15. Oktober 2019.

Richtig gut zeichnen

Realistisch zeichnen! „Richtig gut Tiere zeichnen“ ist das absolute Basiswerk für alle Hobbyzeichner und die, die es noch werden wollen. In dem umfassenden Werk wird die Anatomie der Tiere ganz genau studiert, um Proportionen, Perspektiven und Fellstruktur genauestens und spielend leicht hinzubekommen. Von den Grundlagen bis hin zum perfekten Bild wird man mit mehr als 1000 Schritt-Anleitungen und zahlreichen illustrierten Details zum Zeichenerfolg geführt. So wird das Können von Anfängern mit Basis-Techniken geschult und das Wissen von Fortgeschrittenen langfristig durch neue Techniken weiterentwickelt.

Meine Freundin kann so mega gut zeichnen. Ich bin da immer richtig eifersüchtig drauf, weil ich das überhaupt nicht o gut kann. Ich habe da 0 Talent dafür und kann nicht einmal die einfachsten Dinge zeichnen. Daher suchte ich nach einem Buch, was mich wirklich voran bringt, das ich auch mal was schönes zeichnen kann, denn grundsätzlich macht das ja total Spaß. Dieses Buch ist genau für Leute wie mich, die es überhaupt nicht können, denn hier werden einen die Basics beigebracht. Auf einfache Art und Weise lernt man hier eindrucksvoll zeichnen. Wahnsinn, wie leicht manche Dinge eigentlich sind, die ich aber so von alleine nie gezeichnet hätte, bzw. es nie geschafft hätte. Ich kann euch sehr empfehlen hier einmal reinzuschauen, wenn du auch zeichnen lernen möchtest.

Ich kann euch außerdem das Buch Tierisch gut zeichnen: Tiere zeichnen Schritt-für-Schritt empfehlen: Zeichnen und Kolorieren wie der Profi! Von der Strichzeichnung, über den Charakter bis zur kolorierten Szene lernt man in „Tierisch gut zeichnen“ vom absoluten Profi-Illustrator. Lee Barlage nimmt den Leser mit in die fantastische Tierwelt der Illustrationen. In einem ausführlichen Grundlagenteil werden wichtige Punkte wie das Zeichnen von Grundformen, Bewegung und Hintergründen besprochen. Im Praxisteil finden sich Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die die kleinen flauschigen Tierchen auch beim Hobby-Künstler durch die Kolorierung mit Watercolor zum Leben bringen.

Wenn Du es aber ruhiger magst, kann ich dir das Buch Fantastische Tierwelt: 90 Motive zum ausmalen empfehlen: Tiermotive so weit das Auge reicht! In der hübschen Geschenkedition mit hochwertig veredeltem Schuber mit 3 Auswalbüchern und insgesamt 93 tollen Motiven aus der Tierwelt lässt es sich besonder gut entspannen. Von Vögeln über Ozeanbewohner bis hin zu fantastischen Tierwesen finden sich genügend Ausmalmöglichkeiten zum Entschleunigen. So übt man sich spielerisch in mehr Achtsamkeit und lernt komplett abzuschalten. Entspannung für Körper und Geist!