Replica Uhren – Der erschwingliche Uhrentrend für Jedermann

Replica Uhren sind bereits seit mehreren Jahren eine beliebte Variante, teure Markenproduktionen wie Rolex, Tag Heuer, Breitling, ect. zu einem erschwinglichen Preis zu erlangen.

Replica Uhren

Die Idee stammt aus Hong Kong, was schon einiges über die Hintergründe des günstigen Preises aussagt. So bekommt man in Watchcopy.live Onlineshop zum Beispiel, eine Tag Heuer Replica für schon 249,99€ und eine Rolex Replica für 234,99€, was im Verhältnis zum Normalpreis gesehen, schon so gut wie geschenkt ist. Nur halten sie auch was sie versprechen, oder sehen sie nur täuschend echt und hochwertig aus?

Tatsächlich handelt es sich hierbei nicht mehr um typische Fälschungen aus dem Türkeiurlaub, die Uhren stehen dem Original in nichts mehr nach. Nicht nur das Aussehen wurde 1:1 kopiert,es handelt sich hierbei um qualitativ hochwertige Produkte, die eine spitzen Bewertung in Blogs und Newslettern bekommen haben. Einige namenhafte Onlineshops handeln bereits mit Replica Uhren erfolgreich seit mehreren Jahren und bieten mittlerweile sogar eine Garantie, von mindestens 12 Monaten, sowie eine Lieferung innerhalb von drei Werktagen an. Da sich die Ware innerhalb der EU befindet, gibt es weder Schwierigkeiten mit dem Zoll, geschweige denn Versand Verzögerungen durch Zollkontrollen. Kurz um Replicas sind auf dem absoluten Vormarsch, auch in Deutschland.

Um Ihnen einen genaueren Einblick zu dem Thema zu verschaffen,möchte ich Ihnen eines der bekannten Modelle, aus der Reihe des Herstellers Tag Heuer geben.

Das Produkt welches ich Ihnen gern näher beschreiben würde, ist eine Schweizer Tag Heuer Replica Carrera Tachymeter Lünette in der Farbe dunkelbraun mit Lederarmband.

Dieses Automatikmodell ist für Männer hergestellt und hat einen Durchmesser von 52x 44mm. Allein nur das Armband dieser Uhr stellt mit seiner Beschaffenheit aus Kokoleder und seiner Verziehrung von weißen Nähten, sämtliche je da gewesenen Nachahmungen in den Schatten. Die gebürstete Edelstahl Druckknopfauslösung,sowie das eingravierten Tag Heuer Logo mit Krone, macht schon einiges her. Das Armband hat eine Gesamtlänge von 210mm und eine Breite von 22mm. Das Glas wurde mit feinsten Saphirkristallen verarbeitetet und die Grundfarbe dieser Uhr nennt sich Bianco.

Erschwinglich ist diese Uhr bereits für 186,86€ im Onlineshop Watchcopy.live. Da Uhren mittlerweile nicht nur noch einen einfachen Zeitmesser, sondern auch eine Art Statussymbol darstellen, lohnt es sich auf jeden Fall, den ein oder anderen Euro, mit einer Replica Uhr zu sparen, denn auch bei genauem Hinsehen, fällt nur echten Kennern und Experten ein geringer Unterschied zum Original auf.

Trotz allem Guten was es über Replicas zu sagen gibt, die in Online Shops erhältlich sind, möchte ich Sie eindringlichst darauf hinweisen sich vor billigen Fälschungen und Imitaten auf Basaren, Ständen in Urlaubsgebieten und ebenso unseriösen Anbietern zu schützen. Kaufen Sie die Waren nur in zertifizierten Online Shops, die seriöse Zahlungsmethoden, wie zum Beispiel Nachname und Rechnung anbieten. Anderenfalls müssen Sie höchstwahrscheinlich damit rechnen, nicht lang Freude am ergatterten Schnäppchen zu haben.