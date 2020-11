Renegade – Gnadenlose Jagd ist eine Serie mit u.a. Lorenzo Lamas, Richmond Branscombe und Kathleen Kinmont von Pidax Film aus dem Jahr 1992.

Reno Raines, ein vorbildhafter, guter Polizist, sieht sich mit einer Mordanklage konfrontiert, nachdem er gegen korrupte Kollegen aussagt. Diese haben längst die Seite gewechselt und sind verantwortlich dafür, dass Reno auf der Flucht und des Mordes verdächtig ist. Raines kämpft weiterhin für Wahrheit und Gerechtigkeit. Er versucht, seine Unschuld zu beweisen. Unterstützung in brenzligen Situationen erhält der Ex-Cop von einem Kopfgeldjäger und dessen Halbschwester.

Diese Kultserie lief fünf Staffeln und 110 Folgen lang und wurde ab 1994 auf ProSieben zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Stephen J. Cannell, in der Rolle des „Dutch“ Dixon mit dabei, produzierte die Reihe auch und ist als Ideengeber und Produktionsverantwortlicher solcher Riesenerfolge wie „Das A-Team“, „21 Jump Street“, „Trio mit vier Fäusten“ und „Detektiv Rockford“ bekannt. Die deutsche Synchro sprechen u. a. Ekkehardt Belle und Arne Elsholtz.

Ich hab sicher seit dem die Serie zuende war auch nicht mehr an diese gedacht, also mehr als 20 Jahre. Jetzt hatte ich aus Zufall gesehen, dass diese auf DVD erscheint und musste natürlich direkt zuschlagen. Man hab ich die als Jugendlicher geliebt. Damals als die lief war ich so um die 13-15 Jahre alt und fand das natürlich unglaublich spannend. Sogar Lorenzo Lamas fand ich klasse, war damals richtiger Fan von dem Darsteller, leider blieb nach der Serie der große Erfolg aus. Nichtsdestotrotz macht es auch heute noch genau so viel Laune die Serie zu schauen wie früher, wenn die Qualität auch nicht die Beste ist. Dennoch kann ich euch diese Serie sehr empfehlen, schaut unbedingt mal rein.