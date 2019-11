Redemption Cemetery: Die Verkörperung des Bösen ist ein Wimmelbildspiel von Astragon vom 25. September 2019.

Sie haben eine kryptische Nachricht erhalten, die Sie zu einem uralten Friedhof bringt. Dort finden Sie einen Wächter vor, der Seelen entführt und Sie nicht in das nächste Leben reisen lässt. Können Sie den bösen kyrkogrimm stoppen, bevor auch Sie für immer auf dem Friedhof gefangen sind?.

Wer mich kennt, weiß: Ich liebe solche Spiele einfach, weil ich mich dabei herrlich entspannen kann. Abends nach einem langen Tag bin ich immer irgendwie kaum noch fähig mich zu konzentrieren und dennoch bin ich durch und durch ein Gamer. Also habe ich irgendwann mal diese Art von Spielen für mich entdeckt. Jetzt leg ich abends gerne mal eines rein und klicke einfach so rum und freue mich ohne viel nachzudenken doch noch irgendwas zu daddeln. Das geht dann soweit, dass ich so ein Spiel dann ab und zu richtig durchsuchte, und merke wie viel Spaß es manchmal macht.

Ich kann euch außerdem das Spiel Dead Reckoning 2: Das Herrenhaus von Brassfield empfehlen: Von Eipix Entertainment, den Entwicklern von Dead reckoning: die silbermondinsel und der Final cut-serie wartet ein neues Abenteuer auf Sie! Am Abend der jährlichen krimiparty wird der reiche geschäftsmann reginald greer auf seinem Anwesen tot aufgefunden. Sie wurden zum Herrenhaus von brassfield gerufen, um den mysteriösen Fall zu lösen – doch er ist kniffliger, als er zunächst scheint. Es gibt unzählige Hinweise und Verdächtige, die den Mord an reginald greer begangen haben könnten. War es seine verwöhnte Tochter? Der eifersüchtige Sohn? Sein Freund und geschäftspartner? Jeder der Gäste könnte der Mörder sein… Nutzen Sie den lügendektor, um den Verdächtigen Fragen zu stellen und untersuchen Sie die beweisstücke in diesem faszinierenden krimi-wimmelbildabenteuer!.