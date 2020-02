Rambo: Last Blood ist ein Actionfilm und zugleich letzter Teil der Rambo-Reihe mit u.a. Sylvester Stallone, Sergio Peris-Mencheta, Adriana Barraza und Oscar Jaenada von LEONINE aus dem Jahr 2019.

Rambo: Last Blood

John Rambo (Sylvester Stallone) hat viele große Schlachten in seinem Leben geschlagen – nun soll endlich Schluss sein. Zurückgezogen lebt der Kriegsveteran inzwischen auf einer abgelegenen Farm in Arizona. Doch der einstige Elitekämpfer kommt nicht zur Ruhe. Als die Enkelin seiner Haushälterin Maria (Adriana Barraza) verschleppt wird, begibt sich Rambo auf eine Rettungsmission jenseits der amerikanischen Grenze nach Mexiko. Schon bald sieht er sich dort einem der mächtigsten und skrupellosesten Drogenkartelle gegenüber. Die vielen Jahre im Kampf mögen Rambo gezeichnet haben, aber sie haben ihn nicht weniger gefährlich gemacht.

Ich hatte diesen letzten Rambo-Teil bereits im Kino gesehen und war richtig hyped auf den Release der Blu-ray. Mittlerweile habe ich den Film fünf Mal gesehen und kann nicht genug bekommen. Ich kann da nur kurz sagen: Sly hat absolut alles richtig gemacht mit diesem grandiosen Abschied der Actionikone aus den 80er Jahren. Der Film ist genial geworden. Man bekommt hier nicht nur einen richtig guten Actionfilm, man bekommt so vieles mehr. Natürlich hat man Rachefeldzüge wie diesen schon mehrere Male gesehen, dennoch wird es zu keiner Sekunde langweilig. Der Film ist außerdem emotionsreich und an einer Stelle, ich will euch nicht spoilern, liefen mir die Tränen runter. Dies aber auch nur, weil ich vor dem Kinobesuch alle anderen Rambo-teile gesehen hatte.

Aber der Film steckt nicht nur voller Emotionen für Rambo-Fans, sondern auch voller knallharter Action. Und mit hart meine ich auch hart. Teilweise beinahe zu heftig, einfach genial sage ich euch. Ich würde sogar soweit gehen und behaupten, dass man hier nicht nur den besten Rambo sieht, sondern auch den besten Actionfilm der letzten Jahre. Absolute Kaufempfehlung. Ich würd euch am liebsten zwingen den Film zu schauen. Ganz sicher werde ich ihn auch noch einige Male sehen.