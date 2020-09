Python 3 Crashkurs: Eine praktische, projektbasierte Programmiereinführung ist ein Buch aus dem dpunkt.verlag vom 3. September 2020.

Python 3 Crashkurs

»Python Crashkurs« ist eine kompakte und gründliche Einführung, die es Ihnen nach kurzer Zeit ermöglicht, Python-Programme zu schreiben, die für Sie Probleme lösen oder Ihnen erlauben, Aufgaben mit dem Computer zu erledigen.

In der ersten Hälfte des Buches werden Sie mit grundlegenden Programmierkonzepten wie Listen, Wörterbücher, Klassen und Schleifen vertraut gemacht. Sie erlernen das Schreiben von sauberem und lesbarem Code mit Übungen zu jedem Thema. Sie erfahren auch, wie Sie Ihre Programme interaktiv machen und Ihren Code testen, bevor Sie ihn einem Projekt hinzufügen. Danach werden Sie Ihr neues Wissen in drei komplexen Projekten in die Praxis umsetzen: ein durch »Space Invaders« inspiriertes Arcade-Spiel, eine Datenvisualisierung mit Pythons superpraktischen Bibliotheken und eine einfache Web-App, die Sie online bereitstellen können.

Python macht eben vieles anders, verkürzt vieles und verzichtet auf vieles zum Nutzen der Lesbarkeit bzw. der Einfachheit. Zur besseren Lesbarkeit soll auch der Verzicht auf geschweifte Klammern zur Bildung von Code-Blöcken dienen, das aber nur als Beispiel. Python ist geeignet für kleinere bis mittlere Programme, so zumindest nun mein Bild von dieser Programmiersprache. Solltet ihr also ein Projekt in der Größenordnung realisieren wollen kann ich euch Python sehr empfehlen, denn mit Python kommt bei bei der richtigen Größe an Programm schneller und unkomplizierter zum Ziel, wenn man es denn kann und dabei hilft dieses Buch. Das Buch war auch für mich als Anfänger in dieser Sprache leicht verständlich und ich habe es geschafft ohne weitere Kenntnis kleinere Programme zu programmieren, aber im Moment wirklich nur ganz kleine. Ein tolles Buch über eine durchaus interessante Sprache, die sich zu lernen doch lohnt.