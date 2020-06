Praetorians – HD Remaster ist ein Spiel, dass um Ursprung schon 2003 erschien und mittlerweile eine Neuauflage in verbesserter Grafik bekommen hat. Praetorians – HD Remaster Praetorians spielt inmitten der politischen Verwicklungen des aufstrebenden Römischen Reiches. Lassen Sie sich zurückversetzen auf die staubigen Schlachtfelder Ägyptens, die Kampfplätze Galliens und schließlich ins Herz des Imperiums selbst, nach Italien, und befehligen Sie gewaltige Feldzüge bis Sie schließlich zum Imperator aufsteigen. Ihre Aufgabe wird nicht einfach sein, da das Imperium von einer Vielzahl verschiedener Truppen und Kriegsmaschinen verteidigt wird, die alle über besondere Fähigkeiten und individuelle Stärken verfügen. Ihr Weg zum Imperator hängt von Ihrer Strategie ab! Sie müssen lernen, Ihre Einheiten zu kombinieren und die Schwächen des Feindes auszunutzen. Doch je näher Sie dem Imperator kommen, desto schwieriger wird es, da Sie sich seiner persönlichen Wache stellen müssen, der mächtigsten und tödlichsten Streitmacht des Imperiums – der Prätorianergarde!

Ich kann euch sagen, ich habe mich vielleicht gefreut, als ich gesehen habe, dass das Spiel endlich ein HD Remaster bekommt. Ganz einfach weil ich es 2003 nicht spielen konnte. Ich hatte damals keinen guten Rechner und ich hätte es so gerne gespielt, weil ich dieses Setting einfach so liebe. Und die Jahre danach ist es irgendwie in Vergessenheit geraten. Ihr könnt euch also vorstellen wie glücklich ich war, als ich dies bei Steam gefunden hatte, musste ich natürlich sofort runterladen und spielen. Hat auch Laune gemacht und obwohl das Spiel im Grunde schon 17 Jahre alt ist, macht es auch heute noch Spaß. Kampagne könnte zwar länger und detaillierter sein, aber es macht einen heidenspaß, schaut es euch einfach selbst mal an.