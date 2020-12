Porsche 911 Turbo – Ohne Wenn und Aber ist ein Buch aus dem Motorsport Verlag vom 30. November 2020.

»Exclusive. Explosive. Expensive.« Dieser Werbeslogan aus den 1970ern bringt die Eigenschaften des Porsche 911 Turbo auf den Punkt. Seit fast 50 Jahren gilt er als Automobilikone und als der Sportwagen schlechthin, seine einmalige Kombination aus Leistung und Luxus hat ihn zu einem Klassiker reifen lassen. Wie in keinem anderen Modell spiegelt sich in den inzwischen acht Turbo-Generationen die Innovationskraft der Marke Porsche wider. Als Technologieträger führte er zahlreiche technische Neuerungen in den Automobilbau ein. Dabei blieb der Porsche 911 Turbo nicht nur dem Leistungsgedanken treu, sondern entsprach auch stets dem Wunsch von Ferry Porsche nach hoher Motorleistung bei geringem Verbrauch.

Porsche ist eine der ganz wenigen Automarken die es geschafft haben ein zeitloses Design zu schaffen und das seit fast 60 Jahren. Das bildet dieses Buch ganz wunderbar ab. Dazu dann diese Kombination aus Luxus und Leistung. Ich selbst bin ein großer Porsche-Fan, leider kann ich mir keinen leisten, so bleibt bei mir das Träumen was dieses Buch auch unterstützt. Irgendwann, so ist mein Lebensziel, werde ich einen Porsche besitzen und dann wird es ein 911 sein, definitiv. Schau einfach auch mal in dieses Buch rein, es lohnt sich sehr, typisch im Porsche Stil, genial gestaltet.