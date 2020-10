Pop Classics – ABBA ist ein Sonderhaft des bekannten Magazins von SLAM Media GmbH vom 4. Oktober 2020.

Pop Classics – ABBA – Das Sonderheft

Es war eine veritable Sensation, als 2018 verlautbart wurde, dass sich alle Mitglieder von ABBA wieder im Studio eingefunden hatten, um brandneue Songs aufzunehmen. Bis wir das musikalische Comeback von Schwedens wichtigstem popkulturellen Export zu hören bekommen, wird es jedoch noch ein Weilchen dauern. Um die Wartezeit etwas zu verkürzen, bieten wir mit der zweiten Ausgabe von POP CLASSICS auf 100 Seiten eine auf den aktuellsten Stand gebrachte Neuauflage unseres erfolgreichen Sonderhefts über die fabelhaften Vier – mit einem zusätzlichen Kapitel zu den Entwicklungen bis hin zur Reunion, erweiterten Texten zu allen Studioalben und einem noch umfangreicheren Einblick in alles, was Sammlerherzen höherschlagen lässt…

Seit 2018 wurden neue Songs nun schon angekündigt und die Musikwelt fiebert dahin. Immer wieder wurden diese verschoben und nun sollen sie 2021 kommen wie ich selbst gerade noch einmal recherchiert habe. Es soll sich dabei um 5 Tracks handeln und ich für meinen teil bin mega gespannt ob man an einen Erfolg anknüpfen kann. Kaum eine andere Band hat einen so riesigen Erfolg wie ABBA, was der Sonderband der Pop classics eindrucksvoll beweist. Hier wird uns die Bandgeschichte präsentiert. Ich fand auch den Überblick über Verfilmungen interessant, alles in allem ist es so, dass diese Zeitschrift einfach Lust auf die neuen Tracks macht und ein bisschen die Wartezeit verkürzt, für Fans der Band ein Pflichtkauf. Schaut also einfach mal rein.