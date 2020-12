Corona: Leider sind wir alle in diesen Tagen viel zuhause, das kann durchaus langweilig werden, deswegen möchte ich euch diese Filme von Pidax Film schon einmal empfehlen, die nicht nur gut sind, sondern auch ein toller Zeitvertreib.

Pidax Film Corona Special

Die Zeiten sind gerade für uns alle nicht so einfach. Auch ich sitze hier zuhause in der Zwangsquarantäne, wenn man es mal so sagen will. Viel Zeit für Dinge, die man sonst immer so vor sich herschiebt und dennoch sind diese bald irgendwann erledigt. Also was dann machen? Langeweile schieben? Natürlich kann man mit der Familie auch mal Brettspiele spielen, aber auch das ist irgendwann einfach über. Das ist dann der perfekte Moment für zb. einen dieser Filme. Da geht die Zeit am besten bei rum. Ich selbst habe diese in den letzten Tagen geschaut und kann sie euch sehr empfehlen. Ich denke hier wird für jeden Geschmack was dabei sein.