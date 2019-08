Piano. Complete Works 1966–Today ist ein Buch aus dem TASCHEN Verlag vom 12. Dezember 2018.

Renzo Piano wurde international bekannt als einer der Architekten des Centre Pompidou in Paris, das The New York Times als ein Gebäude beschrieb, das „die Architekturwelt auf den Kopf“ stellte. Seither hat er solch kultige Kulturräume geschaffen wie den Modern Wing des Art Institute of Chicago und jüngst das Whitney Museum of American Art, ein asymmetrischer neungeschossiger Bau mit innen- und außenliegenden Galerien im Meatpacking District von Manhattan. Auch in London veränderte Renzo die Skyline mit dem Shard, dem bis zum Brexit höchsten Gebäude der Europäischen Union.

Im Alter von nunmehr 80 Jahren hat der italienische Maestro nichts von seiner Begeisterung und Liebenswürdigkeit eingebüßt – und seine neuesten Bauvorhaben sind noch beeindruckender als alles, was ihnen vorausging. „Ich denke,“ gestand er dem Verfasser, „dass man in einem bestimmten Alter entdecken kann, dass es so etwas gibt wie das, was die Franzosen den ‚fil rouge‘ nennen, eine Art roten Faden, der Gebäude zueinander in Bezug setzt. In meinem Fall hat es, glaube ich, mit Leichtigkeit oder Helligkeit und der Kunst des Bauens zu tun.“ Von frischgebauten Museen in Athen und Santander über fortdauernde Arbeiten in Los Angeles, Moskau, Beirut und Istanbul bis hin zu solch humanitären Projekten wie dem Zentrum für Kindernotfallchirurgie in Entebbe (Uganda) und dem Kinderhospiz in Bologna ist Pianos Karriere eine spannende Reise durch die Schönheit und den eigentlichen Wesenskern der Baukunst.

Diese Monographie im XXL-Format, vollgepackt mit über 200 neuen Seiten, die bebildert sind mit Fotografien, Skizzen und Plänen, erstreckt sich über Pianos gesamte Karriere bis heute und die zahlreichen Manifestationen seiner einzigartigen Ästhetik.Ebenfalls erhältlich als Art Edition mit einem Druck einer Skizze von Renzo Piano, signiert vom Künstler und limitiert auf 200 Exemplare.

Ich bin immer wieder und vor allem auch bei diesem Buch wieder sprachlos für welche Qualität an Büchern der TASCHEN Verlag steht. Hochwertiger kann ich mir ein Buch einfach nicht vorstellen. Dabei spreche ich neben den vielen Informationen auch von den grandiosen Bildern. Wer sich für die Thematiken der Bücher aus dem Verlag interessiert, wird einfach kein besseres Buch dazu finden.