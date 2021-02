Pfarrer Braun Collection, Vol. 1 umfasst die ersten sechs Folgen der Krimireihe mit Ottfried Fischer von Pidax Film und erschien am 15. Januar 2021 auf DVD.

Pfarrer Braun Collection, Vol. 1

Pfarrer Braun steht in ständigem Konflikt mit seinem Chef, Bischof Hemmelrath. Diesem gefällt es ganz und gar nicht, dass sich der gutgenährte Geistliche detektivisch betätigt. Damit er das nicht mehr tun kann, wird er samt Haushälterin und Messdiener auf eine Nordseeinsel versetzt, auf der nie etwas passiert. Nie? Nun ja, bald schon stirbt eine reiche Witwe und Braun wittert, dass es Mord war. Den mysteriösen Fall rund um ein Skelett in den Dünen kann er wenig später lösen und so wird er erneut strafversetzt: in den Harz …

In dieser humorvollen Krimireihe, sehr frei nach Gilbert Keith Chesterton, wandelt Ottfried Fischer auf Heinz Rühmanns Spuren. Die Verbindung zu den beliebten Schwarzweißfilmen wird auch durch die geniale Filmmusik von Martin Böttcher hergestellt, der sowohl zu den Filmen damals wie auch zu der Serie die Melodien komponierte. Mit bis zu acht Millionen Zuschauern pro Folge war „Pfarrer Braun“ ein großer Publikumserfolg.

Endlich auf DVD, dachte ich mir als ich diese DVD die Tage entdeckt hatte. Habe ich schon lange drauf gewartet, weil ich Pfarrer Braun einfach klasse finde. Ich liebe die Serien mit Ottfried Fischer, ob das nun der Bulle von Tölz ist oder eben Pfarrer Braun. Es macht mir Spaß ihm zuzuschauen, besonders aber diese Gegensätze, Kriminalist und Pfarrer, mochte ich schon damals bei der Variante der Serie mit Hein Rühmann. Ich nehme an, die meisten von euch kennen diese Serie schon, für Fans sowieso ein Pflichtkauf. Für die von euch, die diese Serie noch nicht kennt, schaut unbedingt mal rein, es lohnt sich sehr.