Peter und Tillie ist ein Film mit u.a. Walter Matthau, Carol Burnett, Geraldine Page, Barry Nelson und Rene Auberjonois von Pidax Film aus dem Jahr 1972.

Peter und Tillie

Pete Seltzer (Walter Matthau) ist ein überzeugter Junggeselle. Seine Freundin Tillie Shlain (Carol Burnett ), die er auf einer Party kennenlernt, hat mit 33 Jahren Torschlusspanik und Angst, als alte Jungfer zu enden. Pete gibt irgendwann doch Tillies Drängen nach und geht eher lustlos den Bund der Ehe ein. Mit Robbie bekommen sie einen Sohn, der nach einigen Jahren an Leukämie erkrankt. Die schwache und eigentlich widerwillig eingegangene Ehe wird durch diese Bewährungsprobe gefestigt …

Martin Ritts Film ist eine gelungene Mischung aus Komödie und Melodram. Besonders hervorzuheben sind dabei die „tollen Darsteller“ (so Prisma.de). Das Lexikon des internationalen Films schrieb: „Was als Komödie über den Geschlechterkampf beginnt, entwickelt sich zu einem Hollywood-Ehemelodram, das […] durch Handlung und Darsteller fesselt. Geschmackvoll arrangierte Unterhaltung mit einigem Tiefgang.“

So Melodramen sind eigentlich nicht oft mein Ding, ich finde diese Art von Filmen meistens sehr schwierig zu schauen, habe mir diesen aber dennoch angeschaut, weil eben Walter Matthau mitspielt, der ein hervorragender Darsteller war. Gerade in dieser Zeit, in den 70er Jahren hat er seine besten Filme gemacht und da ich diesen Film von ihm noch nicht kannte, musste ich ihn mir unbedingt ansehen. Gut, dass ich das getan habe, denn der Film war super. Man muss allerdings, das sage ich euch direkt, ständig genau aufpassen, dass man die Dramatik so richtig mitbekommt. Wer sich so auf Filme konzentrieren kann, der wird mit diesem Film seine Freude haben. Schaut also unbedingt mal rein.