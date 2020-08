PC Building Simulator ist ein Spiel von The Irregular Corporation und erschien am 29. Januar auf Steam.

PC Building Simulator

Errichte dein PC-Imperium, von einfachen Reparaturen bis hin zur Konstruktion maßgeschneiderter Präsentationsstücke, die jeden Liebhaber schwärmen lassen. Mit einem ständig wachsenden Sortiment tatsächlich existierender Komponenten musst du nicht länger nur vom ultimativen PC träumen, sondern kannst ihn bauen und mithilfe von 3DMark herausfinden, was er leistet.

Selten habe ich so lange am Stück ein Spiel gespielt wie den PC Building Simulator. Eigentlich wollte ich mir das Spiel nur kurz einmal anschauen und zack, waren 8 Stunden rum, weil ich immer dachte „Einen Auftrag erledige ich noch“. Das Spiel motiviert über Stunden und es hört einfach nicht auf Spaß zu machen. Im Grunde ist es zwar fast immer dasselbe aber man arbeitet sich hoch, verbessert seine Werkstatt, arbeitet Aufträge leichter ab, manche sind dabei sehr knifflig. Es macht einfach Spaß den ganzen Tag an PCs rumzuschrauben. Auch die DLCs, also die Erweiterungen haben es in sich und bieten Fans jede Menge Abwechslung, ich kann euch auf jeden Fall sehr empfehlen euch das Spiel anzuschauen.

PC Building Simulator – Esports Expansion Sei der stille Held jedes E-Sport-Teams, der die technische Unterstützung übernimmt. Beginne mit einem bescheidenen Team und steige zu wahrer Größe auf, indem du dich um die Wünsche von Spielern, Sponsoren und Teamchefs kümmerst. Verwalte das Technikbudget des Teams, baue die richtigen Teile der Sponsoren in deine Konstruktionen ein und versuche, ganz ruhig zu bleiben, wenn knapp vor dem Spieltag mal wieder etwas nicht funktionieren will! Verbringe die Woche in der Werkstatt und mache die PCs deines Teams einsatzbereit. Achte mit Adleraugen auf Telefonanrufe und E-Mails, denn Anfragen kommen von vielen Seiten herein. Verdiene dir ein Zubrot mit kleinen Nebenjobs für Spieler und Teamchef. Aber verliere das Wichtigste nicht aus den Augen: Die Computer des Teams müssen zum Spieltag perfekt in Ordnung sein!