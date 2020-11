Heute möchte ich einmal kurz darauf eingehen welches passendes Essen zu einem Champagner wie Dom Pérignon es gibt.

Ich bin ja eher der Genießer Typ. Ich liebe hochwertige Speisen und hochwertige Getränke, das ist mein Luxus, den ich mir manches Mal gönne und so ist es dann, dass ich euch hier mal einen kleinen Einblick in mein Leben bieten möchte. Ich trinke unglaublich gerne Champagner, am liebsten Dom Pérignon, dieser ist aber schon sehr teuer stellenweise. Er ist also die absolute Ausnahme und so eine Flasche gönne ich mir vielleicht ein oder zwei Mal im Jahr, eben zu einer kräftigen Speise.

Im Grunde kann mann, sagt man, alle Speisen, die man auch zu Bier isst zu Champagner trinken, was meistens starke opulente Speisen sind. Das liegt an dem Kohlensäuregehalt. Allerdings habe ich da über Jahre meine eigenen Vorlieben entwickelt. Ich finde einen schönen Champagner angenehm zu aller Art von Meeresfrüchten. Am liebsten mache ich mir aber dann eine Käseplatte fertig, mit verschiedenem Käse, Dips und Brot. Das ist dann auch irgendwie gemütlich und kommt vor allem bei Gästen immer sehr gut an. So kann man dann den Genuss von Champagner auch richtig zelebrieren.

Selbiges kann man aber auch für den kleineren Geldbeutel mit Weißwein machen. Schmeckt auch zu so Käsespeisen super und ist immer ein absoluter Hingucker. Was aber am wichtigsten ist, dass man genießt. Darauf kommt es im Leben doch an, dass man sich mal was gönnt, das man mal was zelebriert und auskostet. Am besten mit Freunden oder dem Partner. Probiert es mal aus, ihr werdet es mögen.