Party Kids – Rezepte, Spiele und Deko für deinen Kindergeburtstag ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 3. September 2019.

Party Kids

Kindergeburtstage sind etwas Besonderes für Kinder und oft eine Herausforderung für die Eltern. Was gibt es zu Essen? Welche Spiele sollen gespielt werden? Wie dekoriert man am Besten und kostensparend? Mit „Party Kids“ haben sie im Hand um Drehen Antwort auf all diese Fragen. Geordnet nach verschiedenen Themenwelten wird Eltern das passende Konzept zu jedem Wunschmotto an die Hand gegeben. Egal ob Unterwasserwelt-, Zirkus-, Prinzessin- oder Piratenparty, hier findet man schnell genügend Ideen zu Goodie-Bags, Verkleidungen, Deko und Co. So bringt man Kinderaugen zum Strahlen!

Ich will es kurz machen heute, wer seinen Kindern und den Freunden der Kinder etwas besonderes zum Geburtstag bereiten möchte, sollte zu diesem Buch greifen. Denn Topfschlagen etc. ist langweilig und so altbacken. Heute muss es moderner sein, zb. mit einer Piratenparty. Dies Buch bietet euch da einige Hauptideen, sozusagen ein Motto für den Kindergeburtstag und dazu dann ganz viele Ideen was man dazu machen kann. Das wird richtig spaßig sag ich euch und eure Kinder und deren Freunde werden sich noch lange an diesen Geburtstag erinnern, daher meine klare Empfehlung für dieses Buch.