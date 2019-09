Origamisterne? Gerne! – Weihnachtliches Bastelset zum Sofort-Losfalten: Mit Anleitungen und Effekt-Papieren ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 4. September 2019.

Origamisterne? Gerne!

In keiner Advents- und Weihnachtsdekoration dürfen die Sterne fehlen. Mit diesem weihnachtlichen Bastelset kann jeder gleich loslegen und die schönsten Origamisterne falten, denn die Papiere sind gleich mit dabei. Acht Anleitungen und 96 Papiere, allesamt 50mit einer besonders festlich glänzenden Metallicfarbe auf der Rückseite, verschönern jedes Fenster und jeden Tannenbaum.

Weihnachten steht ja bald wieder vor der Tür und man sollte sich schon langsam seine Gedanken machen was man bastelt und wie man seine Wohnung schmückt. Ich wollte mal was selbstgebasteltes machen in diesem Jahr und auf meiner Suche habe ich dann dieses Buch entdeckt, das jede Menge schöne Papiere enthält mit denen man schöne Sterne falten kann. Wer kreativ ist schafft es auch anderes zu falten. Ich kann euch das Buch daher sehr empfehlen. Viel Spaß bei euren Vorbereitungen.