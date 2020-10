Oral-B iO 9 Elektrische Zahnbürste, Toothbrush, mit revolutionärer Magnet-Technologie, sanften Mikrovibrationen, 7 Putzprogrammen & OLED-Farbdisplay, Premium Lade-Reise-Etuit

Die neue Oral-B iO übertrifft alle Erwartungen einer Zahnbürste mit unvorstellbarer Reinigungsleistung und einem sensationellen Mundgefühl. Das innovative, magnetische Antriebssystem der Oral-B iO liefert Energie punktgenau an die Borstenspitzen, die mit sanften Mikrovibrationen von Zahn zu Zahn gleiten, um ein effektives und angenehmes Putzerlebnis zu erzielen. Genieße jeden Tag ein frisches Gefühl wie vom Zahnarzt! Die Oral-B iO hilft dir dabei, das Zahnfleisch vor zu viel Druck zu schützen.

Die neue intelligente Andruckkontrolle warnt mit rotem Licht vor zu viel Druck und leuchtet grün, wenn du den optimalen Druck verwendest. Ein interaktives Display ermöglicht eine einfache Navigation durch die verschiedenen Funktionen und Einstellungen der Bürste. Wähle zwischen verschiedenen Reinigungsmodi, erhalte personalisiertes Coaching in Echtzeit sowie eine Erinnerung zum Bürstenkopfwechsel.

Der visuelle Timer gibt Auskunft über die empfohlene Putzzeit von 2 Minuten. Die Zahnbürste begrüßt dich am Morgen und schenkt dir nach dem Putzvorgang ein Lächeln für ausgezeichnete Ergebnisse. Die neue App bietet erstmals interaktive 3D-Grafiken, während die Oral-B iO dank innovativer Putztechnikerkennung mit künstlicher Intelligenz alle 16 Zahnflächen im Mund erkennt. Erlebe jetzt ein Zahnputzerlebnis, das begeistert!

Früher hab ich mir über das Zähneputzen kaum Gedanken gemacht. Da reichte eine günstige. Doch irgendwann ab einem gewissen Alter wird einem klar: Die Zähne halten nicht ewig und sind eine der wenigen Dinge, die besondere Pflege erwarten und bedürfen. Ich habe jetzt eine ganze Zeit lang nach einer Zahnbürste gesucht, die absolut perfekt ist, die das kann was wichtig ist, vielleicht auch Dinge kann, die nicht so wichtig sind, das man aber auch einfach ein gutes Gefühl für sich selbst hat und das hab ich in dieser absolut gefunden. High-Tech auf dem höchsten Niveau, was besseres kann man seinen Zähnen meiner Meinung nach nicht gönnen. Wenn Du also das beste für deine Zähne willst, dann ist diese Zahnbürste absolut das Richtige.