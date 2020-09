Online Marketing Manager: Handbuch für die Praxis ist ein Buch aus dem O’Reilly Verlag vom 3. September 2020.

Mehr als ein Dutzend bekannte und versierte Expert*innen geben in 15 Kapiteln ihr Wissen zu allen wichtigen Disziplinen und Aufgabenbereichen des Online-Marketings weiter. Ob Content Marketing, Influencer-Marketing, SEA und SEO, Conversion-Optimierung, Mobile oder E-Mail-Marketing, Web Analytics u. v. a. m.: Die Autor*innen geben einen Überblick über zentrale Begriffe und Konzepte, erläutern typische Aufgabenstellungen und beschreiben bewährte Strategien und Best Practices. Checklisten, Link- und Tool-Tipps und das Lernen anhand von Erfolgsstorys unterstützen den Wissenstransfer in den eigenen beruflichen Alltag.

Das Buch dient als Nachschlagewerk und Leitfaden für aktive Online-Marketing-Manager, als Hilfe für Einsteiger und Umsteiger in diesen Berufszweig sowie als Ausbildungsbegleitung für die diversen Studien- und Lehrgänge.

In gewisser Weise bin ich ja auch ein Online-Marketing-Manager, denn ich verkaufe mich jeden Tag aufs neue. Verkaufen ist vielleicht das falsche Wort, ich biete mich an, meine Fähigkeiten und meine Projekte. Dazu produziere ich täglich jede Menge Content, der auch gepflegt werden will. Aber wie genau diese Dinge, die ich täglich mache, genau gehen, habe ich früher nicht gewusst. Ich habe mir alles selbst beigebracht. Das hat Jahre gedauert. Wenn ich dies Buch schon früher gehabt hätte, dann wäre ich viel schneller da gewesen, wo ich jetzt bin.

Das Buch bietet alle Grundlagen des Wissens was ein Online-Marketing-Manager wissen muss. Sei es nun die Optimierung von Conversion, Suchmaschinenoptimierung, Affiliate Marketing, E-Mail-Marketing oder Social Media Marketing. Das Buch bietet alles und noch viel mehr als ich hier angesprochen habe, denn wenn ich das täte, würde es diesen Rahmen sprengen. Für mich waren gerade die SEO Dinge und das Mail Marketing interessant, da konnte ich noch einiges lernen und bin überzeugt, dass ihr das genau so machen werdet. Schaut also unbedingt mal rein, es lohnt sich sehr.

