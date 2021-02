Das OnePlus 8T ist eines der aktuellen Smartphones von OnePlus und ich hatte es einige Wochen im Test. Ich möchte euch von meinem ersten Eindruck hier nun berichten.

OnePlus 8T

Das OnePlus 8T hat mich nun einige Wochen begleitet, genug Zeit um euch etwas davon zu berichten, aber zunächst einmal hier spannende technische Daten des neuen Smartphones.

OnePlus 8T – Die technischen Daten

Display: 6.55’’, 2400 x 1080 pixels (402 ppi), 20:9, 120Hz Fluid AMOLED, Corning Gorilla Glass

6.55’’, 2400 x 1080 pixels (402 ppi), 20:9, 120Hz Fluid AMOLED, Corning Gorilla Glass Betriebssystem: OxygenOS 11 (auf Basis von Android 11)

OxygenOS 11 (auf Basis von Android 11) SoC: Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 GPU: Adreno 650

Adreno 650 5G-Modem: Qualcomm Snapdragon X55

Qualcomm Snapdragon X55 RAM: 8 bzw. 12 GB (LPDDR4X)

8 bzw. 12 GB (LPDDR4X) Speicherplatz: 128 bzw. 256 GB (UFS 3.1)

128 bzw. 256 GB (UFS 3.1) Kamera Hauptlinse: 48 Megapixel, f/1.7, OIS & EIS, Sony IMX586 Weitwinkellinse: 16 Megapixel, f/2.2, Sony IMX481, 123 Grad Sichtwinkel Makrolinse: 5 Megapixel, Naheinstellgrenze 3 cm Monochromlinse: 2 Megapixel Sonstiges: Dual-LED-Blitz, Multi Autofokus (PDAF+CAF), Videoauflösung: max. 4K 60 fps Frontlinse: 16 Megapixel, f/2.4, EIS, Sony IMX471

Akku: 4500 mAh

4500 mAh Schnellladetechnologien: Warp 65 (10V/6.5A, bzw. 65W), 27 Watt PD (Power Delivery)

Warp 65 (10V/6.5A, bzw. 65W), 27 Watt PD (Power Delivery) Schnittstellen: USB Typ-C (3.1), Dual-SIM, 4G / 5G LTE, Wi-Fi 6, NFC, GPS, Bluetooth 5.1

USB Typ-C (3.1), Dual-SIM, 4G / 5G LTE, Wi-Fi 6, NFC, GPS, Bluetooth 5.1 Sonstiges: Sensoren: In-Display-Fingerabdruck-Sensor, Beschleunigungssensor, Kompass, Gyroskop, Umgebungslichtsensor, Abstandssensor, Flicker-Sensor Abmessungen: 160,7 mm x 74,1 mm x 8,4 mm Gewicht: 188 Gramm Lieferumfang: OnePlus 8T, WarpCharge 65 Netzteil, WarpCharge USB-C auf USB-C Kabel (USB 3.1), Case, angebrachte Displayschutzfolie Farben: Aquamarin Green (8GB/128 GB & 12 GB / 256 GB), Lunar Silver (8 GB / 128 GB)



OnePlus 8T Haptik

Ich muss sagen, dass ich schon schwer beeindruckt war beim Auspacken. Das Erlebnis fängt schon bei der Verpackung an, die sich sehr hochwertig anfässt. Wenn man dann das OnePlus 8T in die Hand nimmt, macht sich ein richtig gutes Gefühl breit. Es fühlt sich gut an, hat meiner Meinung nach eine sehr passende Größe und ein entsprechend passendes Gewicht um optimal in den Händen zu liegen.

Was mich allerdings immer etwas stört ist der Huckel der Kamera, aber da kann man leicht abhilfe mit einer Hülle schaffen, die es entsprechend von OnePlus auch in passenden Farben zum Handy gibt. Für meinen Test hatte ich übrigens wie oben abgebildet eines in so einem Lime Green Ton hier, sah super aus.

Doch lieber das Pro Modell?

Ich muss gestehen, dass die Unterschiede zum Pro Modell gar nicht mehr so groß sind. Natürlich gibt es unterschiede in Größe und Display etc. aber ganz ehrlich, der Unterschied zwischen Full HD+ und QHD ist kaum erkennbar, höchstens beim genauen Hinsehen.

Okay, wer unterschiede sucht, wird diese auch finden, aber für mein persönliches empfinden und für das was ich damit mache reicht das 8T völlig aus. Daher hier schon meine Empfehlung, es muss nicht immer das Flaggschiff sein.

OnePlus 8T Akku & Performance

Wichtig bei Smartphones sind mir immer zwei Dinge, zum einen die Performance und die Frage: Kann ich auch mal längere Zeit damit zocken, Videos laufen lassen etc. Was uns zu der zweiten Frage bringt, hält der Akku lange durch?

Ich kann beides nur mit sehr angenehm beantworten. Ich hatte im Testzeitraum keinen Tag wo ich das OnePlus nachladen musste. Es hat also gut gehalten und ich bin so der Typ Mensch, der auch Abends im Bett noch Videos schaut oder zwischendurch mal etwas daddelt. Das „Daddeln“ geht übrigens auch super, auch hier keine Einschränkungen gehabt.

Wenn man den Akku aber laden muss, dann geht das ruckzuck. Da war ich wirklich beeindruckt wie schnell das mittlerweile doch geht, kein stundenlanges warten mehr wie früher.

Die Kamera

Die Kamera des OnePlus 8T ist in Ordnung. Im Grunde ist dieselbe Kamera wie beim Vorgängermodell verbaut, was wenig Innovation ist aber dennoch ausreicht für gute Bilder. versteht mich nicht falsch, Hobbyfotografen wissen zu was sie greifen, aber für normale Alltagsbilder reicht diese Kamera vollkommen aus. Die Bilder sind gut, es ist eben noch Lust nach oben. Die Kamera hat ihre Stärke bei großem Lichteinfall, wenn es etwas schummriger ist, dann offenbaren sich hier leider die Schwächen.

Fazit

Ich finde das Smartphone klasse. Es bietet genau das, was ich immer so suche. Ich mache normale Bilder wenn ich unterwegs bin, daddel Abends noch im Bett damit rum, erledige unterwegs meine Mails und bleibe in Kontakt mit meinen Freunden. Der Akku hält das aus übern Tag, die Performance ist super, ich habe da wirklich wenig bis gar nichts zu meckern. im mittleren Preissegment sicher eines der besten Smartphones und ich kann euch sehr empfehlen hier zuzugreifen, denn näher an der Top Klasse ist man in diesem Preissegment nicht. Hier bekommt man also auch gut Leistung für sein Geld. Ich hatte viel Spaß mit dem OnePlus 8T und bin mir sicher, dass ihr das auch haben werdet.