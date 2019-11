On The Road ist ein Trucksimulator von Aerosoft GmbH vom 14. November 2019.

On The Road

In dieser realistischen LKW-Simulation laden über 6500 km Autobahn und Landstraße zum Erkunden ein – einschließlich vieler detailliert nachempfundener Autobahnkreuze und -dreiecke. Schwing dich ans Steuer eines MAN TGX oder Scania R-Series und erkunde über 15 deutsche Städte wie Hamburg, Bremen, Köln, Hannover und Berlin, die einzigartige Straßenkonstruktionen und typische Sehenswürdigkeiten aufweisen. Aber auch während deiner Reise gibt es zahlreiche weitere Points of Interest zu entdecken.

Dank der Kooperationen mit MAN und Scania präsentieren sich die LKW äußerst realistisch – inklusive Automatikgetriebe, Retarder/Intarder und Fahrhilfen. Von kompakten Kofferaufbauten über Sattelzüge bis zum Gigaliner steht dir für jeden Lieferauftrag das richtige Frachtvolumen zur Verfügung. Dank der Anbindung an den Steam Workshop kannst du jedes Fahrzeug samt Anhänger ganz nach deinen Wünschen lackieren.

On The Road verfügt außerdem über ein Wirtschaftssystem. Gründe deine eigene Firma und stelle Fahrer ein, damit du weitere Aufträge annehmen kannst. Plane deine Routen möglichst effizient, aber behalte immer auch die vorgeschriebenen Ruhezeiten im Auge.

On The Road macht viele Sachen gut, einiges aber auch nicht. Natürlich muss sich das Spiel den Vergleich mit Euro Truck Simulator gefallen lassen. Die KI von On The Road ist besser, die Fahrzeuge machen keine dummen Unfälle und fahren beinahe realistisch und natürlich. Ganz zu schweigen von einem selbst, denn es gibt im Spiel keine Blitzeranlagen oder Polizei, so kann man selbst fahren wie man lustig ist. Wenn man das noch ändern würde, wäre On The Road ein richtig guter Simulator, der auch Spaß macht, weil man direkt mit einer kleinen Firma startet. Eigentlich viel Potenzial nach oben, ich bin gespannt was da noch kommt, schaut es euch bis dahin doch einfach auch mal an.