OFF THE ROAD – Alles was Du unterwegs brauchst ist ein Buch aus dem pietsch Verlag vom 30. Mai 2020.

Offroad-Abenteuer können schnell gefährlich werden, wenn Vorbereitung und Ausrüstung nicht stimmen. Aber wie kann man sich vorbereiten und was sollte man mitnehmen? Was wird z. B. benötigt, um das Fahrzeug fahrtüchtig zu halten? Was, um sich zu verpflegen, zu schlafen oder einfach nur, um sich wohl zu fühlen? Michael Scheler bietet allen, die gern offroad unterwegs sind, einen umfassenden Ausrüstungsratgeber inklusive zahlreicher Tipps und Checklisten. Dabei listet er alles auf, was Offroad-Reisende unterwegs dabeihaben sollten – angefangen von der perfekten Ausrüstung bis hin zum idealen Fahrzeugzubehör.

Das ist schon eine tolle Vorstellung. Einfach so ein Fahrzeug tüchtig machen und dann losfahren. Irgendwo in die Berge, Wüste, wo auch immer. Sich selbst verpflegen, Einsamkeit genießen. Einfach Freiheit erleben, wer würde das nicht gerne machen? Von der Vorstellung bis zur wirklichen Umsetzung liegen Welten. Für die von euch, die die Vorstellung überwunden haben und loslegen wollen ist dieses Buch mehr als perfekt geeignet, denn Vorbereitung ist essentiell wichtig und mit diesem Buch seid ihr eben mehr als gut vorbereitet. Für die von euch, die träumen wollen ist das Buch aber auch gelungen, denn es regt eben zum Träumen an, zumindest war es bei mir so der Fall und daher kann ich euch dieses Buch sehr empfehlen.