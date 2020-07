Nur mit ihr: In Einfacher Sprache ist ein Buch aus dem Spaß am Lesen Verlag vom 20. Juni 2020.

Nur mit ihr: In Einfacher Sprache

Ich gehe oft an ihrer Klasse vorbei, um sie zu sehen. Mein Herz klopft schneller, wenn ich sie sehe. Ich mag alles an ihr. Ich bin verliebt. Schon lange. Tom denkt immer nur an Eva. Er traut sich nicht, sie nach einem Date zu fragen. Aber er traut sich, ihr eine Nachricht zu schicken. Und dann schickt er die Nachricht aus Versehen an Evas Freundin Emma …

Nur mit ihr gehört zur Serie Schnappschuss, einer spannenden Buchreihe für Jugendliche. Mit einfachen Wörtern und dynamischen, bunten Illustrationen macht Lesen gleich doppelt so viel Spaß!

Deutsch als Sprache ist ja echt nicht einfach. Aus unserer Sicht schon, aber sprecht mal mit Zugereisten, Flüchtlingen etc. Die haben da richtig Probleme, weil sich deutsch von vielen Sprachen extrem unterscheidet. Deswegen finde ich es immer klasse, wenn Verlage Bücher eben in einfacher Sprache herausbringen, weil das lernen dann viel mehr Spaß macht. Dazu kommt noch, dass dieses Buch total die süße Story hat, so richtig kitschig, die erste Liebe, fand ich klasse, so macht deutsch lernen doch Spaß.