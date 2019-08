Neues Review System und SSL Verschlüsselung

Liebe Leser, liebe Partner,

Wir bauen zur Zeit etwas an unserer Webseite um und verbessern den Service für euch. Dadurch kann es hier und da zu Schwierigkeiten in der Darstellung kommen. Keine Sorge, wir arbeiten daran.

Neues Review System

In unserem neuen Review System können wir innerhalb von Rezensionen noch besser die Vor- und Nachteile von Produkten hervorheben und euch noch genauere Wertungen geben. Das hat für Leser den Vorteil, dass man noch schneller erkennt ob das jeweilige Produkt passend ist und für Partner den Vorteil, dass die Produkte detaillierter vorgestellt werden können.

Natürlich ist es uns vom Aufwand nicht möglich jede Rezension aus den letzten Jahren zu bearbeiten, was auch wenig Sinn macht, denn diese werden kaum noch geklickt. Also pflegen wir alle Produkte ein, die uns mit dem heutigem Tag erreichen und versuchen die Produkte aus den letzten Tagen / Wochen nachträglich nach und nach einzubauen. Da dies natürlich Zeit in Anspruch nimmt, bitte ich zu entschuldigen, dass es hier und da noch etwas zwickt, es also Probleme in der Darstellung geben wird, wir arbeiten daran. Grundsätzlich kann ich aber eines versprechen, wir werden keine einzige Rezension löschen, inhaltlich werden die alle bestehen bleiben, es ändert sich, mit heutigem Tag, nur die Optik.

Hier ein Beispiel

SSL Verschlüsselung

Sicherheit wird im Internet mittlerweile groß geschrieben, auch wir wollen die nötigen Schritte machen, dass Leser und Leserinnen hier völlig sicher surfen können, ohne Angst um ihre Daten oder Sicherheit zu haben, daher haben wir mit heutigem Tag die SSL Verschlüsselung eingeführt und alle unsere Reviews und Artikel können nun ganz sicher gelesen werden. Ihr müsst euch keine Sorgen mehr darum machen.

Kleinere Arbeiten

Uns ist stetig daran gelegen auch Kleinigkeiten zu verbessern. Das passiert ganz oft nebenbei. Sollte es also zwischendurch zu höheren Ladezeiten oder Unklarheiten kommen, besuch die Seite einfach einen Moment später, dann sind das höchstwahrscheinlich wir, die wieder etwas optimieren für euch.

Anregungen?

Ist dir etwas aufgefallen, was wir wissen sollten? Gibt es Unklarheiten? Dann erreichst Du uns natürlich immer unter der Mail-Adresse mail@mediennerd.de