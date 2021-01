Neue Trashfilme von Cinestrange Extreme machen richtig Spaß, daher kann ich euch drei Filme empfehlen, die diese tage und Wochen neu erschienen sind in einer limitierten Edition.

Neue Trashfilme von Cinestrange Extreme

Der Kampfgigant: Schneller als eine abgezogene Handgranate zündet, sieht sich der Vietnam-Veteran Bob Ross erneut dem tödlichen Inferno aus Hass, Blut und Feuer gegenüber, das er gerade zu vergessen suchte. Ein geheimer Spezialauftrag führt ihn noch einmal in den Dschungel. Hier kann Bob zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: seinen Sohn befreien und die offene Rechnung mit dem Land begleichen, das ihm die besten Jahre seines Lebens zur Hölle machte. Mit Bob Ross zieht eine Spur aus Feuer, Blut und Tod durch den Dschungel. Gibt es Rettung aus dieser gnadenlosen Hölle? Ross, der Kampfgigant beantwortet diese Frage kompromisslos!

Abrakadabra: Dante, der Große, ein angesehener Magier, stirbt versehentlich bei einem riskanten Zaubertrick. 35 Jahre später präsentiert sein Sohn Lorenzo, ebenfalls ein Zauberer, eine Zaubershow in einem der wichtigsten Theater der Stadt. Als eine grausame Mordserie ihren Lauf nimmt, die ihn als Hauptverdächtigen ausweist, erscheint es offensichtlich, dass jemand ein seltsames und sadistisches Spiel mit ihm treibt. Lorenzo muss der Lösung auf den Grund gehen, bevor es zu spät ist.

Roboman: Er sollte die unschlagbare Waffe für den Dschungelkrieg sein doch er wird zum Schrecken des ganzen Landes…Amerikanische Wissenschaftler statten den Kampfroboter OMEGA 1, genannt „Robowar“, mit unglaublichen Fähigkeiten aus. Ein Ortungssystem, mit dem er seine Gegner „sehen“ kann, lange bevor er selbst zu sehen ist, macht ihn unbesiegbar. Er soll mit den Guerillas aufräumen, doch er gerät den Wissenschaftlern außer Kontrolle. Robowar startet seinen eigenen Kampf! Mit seiner Logik und all seinen Waffen zerstört er alles, was sich ihm in den Weg stellt. Eine Tötungsmaschine, die nicht aufzuhalten ist, beginnt einen verheerenden Vernichtungskampf… Unter Führung von Captain Black, soll eine Gruppe von sechs unerschrockenen Dschungelkrieg-Spezialisten die Bergung des wahnsinnigen Roboters durchführen. Dr.Masher, einer der Robowar-Erfinder, soll sie begleiten. Er ist der einzige, dem es gelingen könnte, die tödliche Maschine auszuschalten, er allein kennt das phantastische, das unvorstellbare Geheimnis von Robowar…

Ich liebe solche Filme, generell so alte B-Actionfilme aus den 70er, 80er und 90er Jahren. Ich weiß auch nicht, ich habe da sehr viel Spaß daran und ebenso hatte ich Spaß mit diesen drei neuen Filmen. So neu sind die gar nicht, aber alle neu auf DVD und Blu-ray erschienen. Abrakadabra sogar das erste mal auf deutsch und ungeschnitten. Für Liebhaber und Sammler also schon ein Highlight. Ich kann euch sehr empfehlen hier einmal selbst reinzuschauen, meiner Meinung nach lohnt es sich für Trashliebhaber sehr.