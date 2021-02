Neue Romane um Langeweile zu vertreiben stelle ich euch heute vor, ich kann euch da ein paar empfehlen, schaut am besten selbst mal rein.

Neue Romane um Langeweile zu vertreiben

Ihr kennt das alle, wir sitzen zuhause, wegen Corona und uns ist langweilig. Was also machen? Ich lese unglaublich viel in dieser Zeit und ich weiß, viele von euch machen das auch. Daher möchte ich euch diese Romane kurz vorstellen, die mir in den letzten Tagen und Wochen in die Hände gefallen sind und die ich empfehlen kann. Klickt mal auf die Bilder für mehr Informationen, sicher ist für den ein oder anderen von euch auch etwas dabei.

Water Rising – Flucht in die Tiefe: Wie ist es, Regen, Schnee oder Sonne auf dem Gesicht zu spüren? Und wie sehen wechselnde Jahreszeiten aus und fühlen sich verschiedene Temperaturen an? Das alles ist der 16-jährigen Leyla völlig fremd, denn seit einer verheerenden Naturkatastrophe steht die Welt komplett unter Wasser. Leyla kennt nur das Leben im versunkenen London – bis ihr Vater festgenommen wird. Zum ersten Mal verlässt sie zusammen mit dem verschlossenen Ari ihre Heimat, um ihren Vater zu befreien. Doch die britische Regierung stellt sich ihnen in den Weg. Mit allen Mitteln will sie verhindern, dass Leyla eine dunkle Verschwörung aufdeckt.

Der Malik: Auf den Spuren des Kartells: packender Krimi um Korruption und Geldwäsche Der österreichische Autor Bernhard Kreutner schickt seine beiden Kommissare Michael Lenhart und Sabine Preiss auf internationale Verbrecherjagd: Walter Denk ist im Auftrag des österreichischen Finanzministeriums auf Malta unterwegs, kehrt allerdings nicht wieder zurück. Der einzige Hinweis, dem die beiden nachgehen können, ist ein Zettel mit den Worten »Der Malik«, arabisch für »König«. Jetzt ist diplomatisches Fingerspitzengefühl gefragt! Kann die Wiener Sondereinheit dem Verbrecherkartell das Handwerk legen?…

Die schöne digitale Zukunft: DIE SCHÖNE DIGITALE ZUKUNFT Lockdown, leere Straßen, Homeoffice, Heimkino und Lieferservice: In einer nicht allzu fernen Zukunft wird der Prozess der Digitalisierung abgeschlossen und diese „Maßnahmen“ zum Alltag geworden sein. Die Zivilisation hat sich in Großmetropolen zurückgezogen und das öffentliche Leben findet mit aufwendiger Technik in den virtuellen Welten statt, in denen die echte Welt nahezu komplett abgebildet ist. Doch es gibt eine kleine Minderheit, die dieses Leben nicht mitmachen will und auf dem Lande mit der Natur lebt und spirituelles Wissen bewahrt. Der Autor führt den Leser durch beide Welten und die sich anbahnenden Auseinandersetzungen um die Zukunft der Menschheit. Der Protagonist schlägt sich auf die Seite des Widerstands und sieht klar, dass die digitale Zivilisation in eine Sackgasse geraten ist und ihr nur mit spirituellen Mitteln zu helfen ist. Er beginnt eine spirituelle Reise, um es mit den dunklen Mächten, die die Welt beherrschen, aufzunehmen.

Kommandosache Ron Brenner: Kommandosache Ron Brenner Die etwas anderen Horror-Romane… Unheimliche Flugobjekte am nächtlichen Himmel… Widergänger, Jenseitsstimmen aus mysteriösen Apparaturen, Tesla-Technik, Vamyrterror und sonderbare Geheimwaffen aus dem Zweiten Weltkrieg. Das und mehr ist die Welt von: Leutnant Ron Brenner – Sonderoffizier des BMI

Der Tag an dem die Welt erwachte Band 1 & 2: Das was jetzt mit „Corona“ unseren Alltag bestimmt, wurde von Dan Davis bereits nahezu 1:1 Jahre zuvor mahnend als Zukunftsvision unter anderem in seinem Buch „7“ angekündigt, für den Fall, dass wir nicht rechtzeitig aufwachen. Ein Zufall? Der Autor bringt eine Vielzahl weiterer Beispiele und Fakten, die sich seit der Erstauflage des Buches nachweislich ereignet haben und inzwischen Realität wurden, bringt die beängstigende Geschichte dahinter, die weit in die Vergangenheit reicht und deren Ausläufer und das agierende Netzwerk (der sog. „Deep State“) längst alle wichtigen Bereiche unserer Gesellschaft infiltriert haben. Und es wird noch viel spannender: Im Jahre 1936 stürzte angeblich ein außerirdisches Flugobjekt im Schwarzwald, Deutschland, ab, worüber bereits Jan van Helsing in seinen verbotenen Büchern einst berichtete und welches von einer Einheit der SS geborgen worden sein soll. Einige behaupten „der wahre Auslöser für den zweiten Weltkrieg.“ Jetzt sind neue Fakten und brisantes Material an die Öffentlichkeit gelangt, die alles auf den Kopf stellen könnten, an was Sie bislang geglaubt haben. Fiktion oder doch Wahrheit?