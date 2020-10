Natur in Pastell: Tiere, Blumen, Landschaften: Von ersten Schritten zum schönen Bild ist ein Buch aus dem Christophorus Verlag vom 23. September 2020.

Mit Loes Botmans Buch gelingt das perfekte Bild. Es warten traumhafte Naturmotive mit Tieren, Blumen und atemberaubenden Landschaften. Dank klarer Anleitungen eignet sich das Werk für Neulinge wie für Profis auf dem Gebiet der Pastellmalerei. Begleitende Kurzvideos erleichtern zusätzlich den Prozess und geben einen intensiven Einblick in die Arbeitsweise.

Für Einsteiger der Malerei mehr als geeignet und das kann ich behaupten, denn ich bin ein Einsteiger. Ich fand das Buch auch sehr gelungen, weil es mich an das erinnert was mein Opa immer gemalt hat, der hatte da richtig Ahnung von, leider konnte er es mir nicht beibringen, das muss jetzt dieses Buch übernehmen dachte ich mir diese Tage und was soll ich sagen, das Buch hat es geschafft. Ich finde die Techniken sehr angenehm und besonders auch die Schreibweise, die mich abholt und es schafft mich zu begeistern, wenn es auch mal nicht direkt beim ersten Versuch klappt. Wer also zeichnen lernen möchte, kreativ sein möchte, der sollte unbedingt in dieses Buch hineinschauen.

In diesem Zusammenhang kann ich euch ebenfalls das Buch Genial: Gouache: Klassisch, modern, einfach: Gekonnt malen mit einem fabelhaften Medium empfehlen: Intensität, bunte Farben und Vielseitigkeit. Gilbert Declercq vermittelt Schritt für Schritt Projekte für ambitionierte Künstler mit wenig und viel Erfahrung. Die kräftigen Deckfarben finden ihren Einsatz in faszinierenden Portraits, dekorativen Blumenmustern, lebendigen Landschaften und vielem mehr. Mit passenden Tipps, Übungen und Fehlerbehebungen gelingen die Werke fast immer perfekt!