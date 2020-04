Mystische Momente (Oracle of Mystical Moments). Dekorative Box mit Silberprägung, 52 Inspirationskarten und Booklet, ca. 60 Seiten aus dem Königsfurt-Urania Verlag vom 26. März 2020.

Mystische Momente – 52 Inspirationskarten und Booklet

Catrin Welz-Stein ist eine Ausnahmekünstlerin. In ihren Kollagen verwebt sie Elemente aus Traum und Wirklichkeit zu Bildern, die sofort ins Innere der Seele gehen und die Fantasie anregen. Hier treffen reale Lebewesen auf Elemente der Fantasie und bringen eine Welt zum Vorschein, in der feenartige Wesen friedlich neben fliegenden Schlössern existieren.

Jede der 53 Orakelkarten erzählt eine eigene Geschichte. Die Welt, die die Künstlerin hier geschaffen hat, zeigt in erster Linie Frauenfiguren in fremdartigen, traumhaften Umgebungen und Situationen, die Sehnsüchte, Wissen, Stärke und Ursprünglichkeit ausdrücken. Sie rufen beim Betrachter Emotionen und Erinnerungen sowie Wünsche und Erkenntnisse hervor. Die Karten sind auf qualitativ hochwertigem Spielkartenkarton gedruckt, lassen sich sehr gut mischen und behalten auch bei häufigem Gebrauch ihre Farbbrillanz und hohe Flexibiliät.

Das Booklet bietet zu jeder Karte einen Text, der die Möglichkeiten der Interpretation aufzeigt und damit den Zugang zur eigenen Seele erleichtert. Dadurch können Erkenntnisse entstehen, die einen neuen Blick auf das Leben ermöglichen. Die Karten können intuitiv gezogen oder bewusst nach Stimmung ausgewählt werden. Ob als Blick in die Zukunft, zum Erkennen eigener Seelenzustände oder einfach zum Abtauchen in wohltuende Träumereien diese Karten legt man so schnell nicht wieder aus der Hand.

Die hochwertige Stülpdeckelschachtel mit Silberfolienprägung enthält 52 traumhafte Karten der Künstlerin Catrin Welz-Stein und ca. 60-seitiges Booklet.