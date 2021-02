Mystery Science Theater 3000: The Movie ist eine Art Parodie von Studio Hamburg Enterprises und erschien am 29. Januar 2021 auf Blu-ray.

Mystery Science Theater 3000: The Movie

Schon mal einen schlechten Kinofilm gesehen? Mike und drei Roboter tun genau das – und nichts anderes, Tag für Tag. Sie sind Versuchsobjekte des bösen Wissenschaftlers Dr. Clayton Forrester, der die Menschheit in den Wahnsinn treiben will, indem er sie mit miesen Filmen berieselt. Aber sein Versuch geht nach hinten los … Wie kann die Menschheit ein für alle Mal zermürbt werden? Natürlich mit miesen Filmen. Science-Fiction-Parodie gnadenlos kommentiert und synchronisiert von Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Fies, sarkastisch und total abgedreht!

Ich habe den Ursprungsfilm This Island Earth – Metaluna 4 antwortet nicht schon einige Mal gesehen, weiter unten sehr ihr was ich dazu schon geschrieben habe. Diese Version ist so eine Art kleine Verarschung von dem Film. Wobei auch nicht so ganz. Kennt ihr das, wenn ihr alte Filme, die man heute vielleicht anders machen würde mit Freunden schaut und lustige Kommentare reinhaut? So kann man sich diese Version vorstellen. Ich fand das ziemlich unterhaltsam, wenn auch zum Anfang einfach zu übertrieben hat sich das während des Films eingespielt. Ich war gut unterhalten und kann euch empfehlen hier einfach mal reinzuschauen, aber auch weil der This Island Earth – Metaluna 4 antwortet nicht gar nicht so schlecht ist wie man hier vermuten könnte.

Ich liebe Science-Fiction Filme, besonders eben alte und ganz besonders eben Filme aus den 50er Jahren, wie es auch Metaluna 4 antwortet nicht einer ist. Ich kannte den Film auch noch nicht, ich hatte mir aber schon lange vorgenommen ihn endlich zu schauen, das es ihn jetzt neu auf Blu-ray gibt hat mich dabei sehr gefreut. Der Titel allerdings passt kaum zum Film, der englische Originaltitel This Island Earth ist passender.Früher hat man sich aber von diesen Titeln „…antwortet nicht“ bessere Zahlen versprochen. Ist ganz witzig sich da mal was drüber durchzulesen. Wie man eben früher so getickt hat. Der Film selbst ist klasse, genau das was ich erhofft hatte, ein richtig schöner Science-Fiction Film, mit klasse Story und für die 50er Jahre atemberaubende Effekte, was man erst gar nicht vermutet hatte nach dem etwas holprigen Start, der wenig vielversprechend war. Erst ab der Mitte des Filmes wurde er so richtig gut und am Ende dann, wie gesagt, ein großes Highlight der klassischen Science-Fiction Filme.