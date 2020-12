MOTÖRHEAD – Das Sonderheft (ROCK CLASSICS #30) ist ein Magazin von SLAM Media und erschien am 20. Oktober 2020.

Täglich erinnern Snaggletooths, Pik-Asse und MOTÖRHEAD-Schriftzüge auf T-Shirts, Aufnähern und Tätowierungen an Lemmy Kilmister und seine legendäre Band. Das 40-jährige Jubiläum des Kultalbums „Ace Of Spades“ nehmen wir zum Anlass, um das Phänomen MOTÖRHEAD in all seinen Facetten noch intensiver zu ergründen: Die aktualisierte Fassung unseres erfolgreichen Sonderhefts wurde nicht nur um zwei Albentexte, einen Epilog sowie zwischenzeitlich auf den Markt gebrachte Bücher und Sammlerstücke ergänzt, sondern enthält auch zwei zusätzliche Interviews – eines mit dem Musikjournalisten und Bandintimus Mick Wall und als besonderes Schmankerl ein verschollen geglaubtes Gespräch mit Lemmy und Philthy Animal Taylor vom Februar 1981.

Die größten Zeiten von MOTÖRHEAD hab ich gar nicht mitbekommen. Die Hochzeit war so in den 80er Jahren, da war ich noch ein Kind. Aber später, im Grunde bis heute begegnet mir die Band und deren Musik immer wieder. Eine absolute Kultband, die in den Herzen der Fans auch immer weiter existieren wird, auch wenn Lemmy leider schon verstorben ist. Dieses Magazin widmet sich diesem Kult und zeigt einen tollen Querschnitt des Erfolgs der Band, ich kann euch sehr empfehlen hier einmal reinzuschauen, es lohnt sich sehr,