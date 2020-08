MOSSAD – der lustigste Film des Jahres von den Freunden der Macher der Nackten Kanone startet am 13. August 2020 bundesweit im Kino!

Wie einst Leslie Nielsen alias Frank Drebin stolpert der in Ungnade gefallene Geheimagent Guy Moran durch eine höchst brisante Mission, um die ganze Welt vor einer terroristischen Bedrohung zu bewahren. Der erfolgreichste israelische Film des vergangenen Jahres ist DAS Comeback von Gag-Schreiber-Legende David Zucker (Die Nackte Kanone, Scary Movie), der am Drehbuch kreativ mitgewirkt hat. „Es ist schlichter Wahnsinn, was in diesem Film an Gags auf einen einprasselt; einmal sehen reicht da nicht.“ Kino-zeit.de

Wir verlosen in Zusammenarbeit mit der Busch Media Group zwei digitale Kinogutscheine. Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 23. August 2020, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.