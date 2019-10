Modern Retro Soul von Miu

Modern Retro Soul ist das neueste Album von Miu und Superlaut Records (Edel) vom 4. Oktober 2019.

Was für eine Stimme. Ich muss zugeben, dass ich Miu bisher nicht kannte, was wohl daran liegt, dass ich was Soul Musik angeht nun nicht so bewandert bin. Ich mag Soul Musik auch nicht so gerne, wenn ich ehrlich bin und höre da nur äußerst selten rein. Diese Tage wurde mir Miu empfohlen und ich dachte, nagut, höre ich mal rein und was soll ich sagen? Ich bin schwer begeistert. Diese Stimme ist der absolute Hammer, könnte ich stundenlang zuhören und habe ich auch getan, denn das Album lief gerade zum dritten Mal hintereinander durch. Ich fand sogar die Soul Musik gut, die eigentlich sonst gar nicht so mein Ding ist, also insgesamt mehr als gelungen und daher meine ganz klare Empfehlung.