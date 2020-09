Mit Karl May im Orient ist eine Abenteuerserie mit u.a. Harry Walter und Osman Rageb von Pidax Film aus dem Jahr 1961.

Mit Karl May im Orient

Kara Ben Nemsi ist ein junger Deutscher, der gemeinsam mit seinem Diener Hadschi Halef Omar und dem englischen Lord Sir David Lindsay aufregende Abenteuer im Orient erlebt. Auf seinem Pferd Rih begibt er sich durchs wilde Kurdistan, in die tiefen Schluchten des Balkans oder nach Bagdad.

Diese siebenteilige Serie wurde bereits 1961 hergestellt, erlebt aber erst mit der DVD-Veröffentlichung ihre eigentliche Premiere. Oscar®-Preisträger Arthur Cohn produzierte die Reihe nach Motiven aus Karl Mays bekanntem Orientzyklus. Gedreht wurde im damaligen Jugoslawien, wo einige Jahre später auch die legendären Winnetou-Verfilmungen entstanden.

Die Geschichte um diese Serie ist mega spannend, weil sie damals extra fürs Fernsehen produziert wurde, dann aber nie gezeigt wurde, weil es Umstrukturierungen bei den öffentlichen Fernsehsendern gab und so verschwand die Serie irgendwo im Archiv. Schade drum, denn so schlecht ist sie auch heute nicht, damals wäre sie sicher ein Erfolg geworden. Heute bringt Pidax sie endlich heraus, sozusagen eine sehr späte Premiere. Karl May Fans werden sich freuen, für die ist dies nämlich ein absoluter Pflichtkauf.