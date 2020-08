MINT – Wissen gewinnt! Ich weiß mehr! Alles über Computer ist ein Kinderbuch von Usborne Publishin vom 24. Juli 2020.

MINT – Wissen:Alles über Computer

Was steckt alles in einem Computer? Wie funktioniert er? Und was kann man damit machen? Über 100 Klappen lüften die Geheimnisse rund um die Themen Computer, Programmieren und Internet.

Ein richtig klasse Buch, ich wünschte als Kind hätte ich genau so ein Buch gehabt, was meine Begeisterung für Computer noch weiter gefördert hätte. Denn genau für die Kinder ist dieses Buch mehr als gelungen, für alle die schon eine Begeisterung zeigen und mehr wissen wollen, hinter die Kulissen eines Computers blicken wollen und da gibt es in diesem Buch mit seinen vielen kleinen Türchen viel zu entdecken und lernen. Dieses Konzept der Befriedigung der Neugierde finde ich einfach mehr als gelungen und kann euch dieses Buch uneingeschränkt empfehlen.