Minnie Maus – Tante Mirandas Geheimnis ist ein Comic von Egmont Comic Collection vom 3. September 2020.

Minnie Maus – Tante Mirandas Geheimnis

Die Reihe der fantastischen Hommagen, in der berühmte Comic-Künstler ihre ganz eigenen Interpretationen des Disney-Kosmos liefern, startete 2017 mit „Eine geheimnisvolle Melodie“ von Cosey. Nun begibt sich der Schweizer Meister („Auf der Suche nach Peter Pan“) erneut in die Entenhausener Welt und präsentiert ein weiteres klassisch-nostalgisches Abenteuer. Wie jeder Hommagen-Band erscheint auch dieser in hochwertiger Ausstattung mit Leinenrücken und Spezialpapier.

In den letzten Jahren habe ich viel aus Entenhausen gelesen, natürlich auch Mickey Maus, aber Minnie Maus glaube ich noch nie wirklich. Von daher war ich mal richtig gespannt wie mir das gefallen wird und was soll ich sagen, dieser Comicband ist richtig gut geworden. Total süß irgendwie und auch für mich als Mann, wenn ich wohl nicht zu der Zielgruppe gehöre, total interessant und schön. Ich kann euch diesen Comicband empfehlen, weil er eben sehr hochwertig ist, die Geschichte ist toll, der Zeichenstil ebenfalls, also man bekommt abgerundet ein sehr tolles Comic-Erlebnis, viel Spaß beim lesen.