Midnight Crossing – Nur das Meer ist ihr Zeuge ist ein Film mit u.a. Faye Dunaway und Daniel J. Travanti von Pidax Film und erschien am 29. Januar 2021 auf DVD.

Moreley, ein Ex-Soldat und derzeitiger Versicherungskaufmann, mietet mit seiner erblindeten Ehefrau Helen ein Segelboot. Es soll eine entspannte Urlaubsreise werden. Mit an Bord ist auch ein weiteres Pärchen, Moreleys Angestellte Lexa und ihr Mann Jeff. Der wahre Grund der Reise ist jedoch ein anderer: Morley will auf einer einsamen Insel vor Kuba einen vor Jahrzehnten versteckten Schatz bergen. Als alle den tatsächlichen Grund der Reise erfahren, wird der Trip zum Alptraum – eine gefährliche Mischung aus Betrug, Hass und Neid führt in die Katastrophe …

Roger Holzbergs Mysterythriller ist ein spannendes, modernes Piratenabenteuer mit Oscar-Preisträgerin Faye Dunaway und „Sex and the City“-Star Kim Cattrall in den Titelrollen.