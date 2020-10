Microsoft Teams für Dummies ist ein Buch aus dem Wiley-VCH Verlag vom 9. September 2020.

Microsoft Teams für Dummies

Heutzutage arbeiten Kollegen häufig nicht mehr an benachbarten Schreibtischen, sondern auch mal im Home-Office oder an ganz verschiedenen Standorten überall auf der Welt. Mit Microsoft Teams und diesem Buch ist das kein Problem, denn „Teams“ ermöglicht auf digitalem Weg eine ebenso effiziente Zusammenarbeit wie im Büro. Egal ob Chats, Videomeetings, gemeinsames Zeitmanagement oder das Teilen und gemeinsame Bearbeiten von Dateien über die Office 365 Apps – alles ist möglich, also lernen Sie mit diesem Buch, wie es geht. Bilden Sie Arbeitsgruppen, nutzen Sie Social-Media-Features und halten Sie auch zu externen Geschäftspartnern Kontakt. Auf gute Zusammenarbeit!

Das Buch kommt genau richtig zur Corona Krise, denn nie gab es eine Zeit wie heute, wo man so viel von zuhause aus arbeitet und ich denke die Unternehmen werden diesen Vorteil auch erkennen und langfristig gesehen geht der Trend in Richtung Homeoffice. Genau der richtige Zeitpunkt also sich mit Möglichkeiten der Zusammenarbeit online auseinanderzusetzen und da ist Microsoft Teams ganz weit vorne. Mit diesem Buch lernst Du die Grundlagen und machst dich fit für diese Zeit, die kommenden Wochen und Monate, daher meine ganz klare Empfehlung für dieses Buch. Schaut einfach selbst mal rein.