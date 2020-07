Microsoft 365: Die Online-Apps – Das Praxisbuch für Anwender ist ein Buch aus dem O’Reilly Verlag vom 8. Mai 2020.

Sie stehen vor der Aufgabe, Microsoft 365 (ehemals Office 365) in Ihrem Team für die Online-Zusammenarbeit einzuführen, oder nutzen es bereits als Anwender? Dieses Praxisbuch unterstützt Sie dabei als Anleitung, Ratgeber und Nachschlagewerk.

Microsoft 365- und SharePoint-Expertin Melanie Schmidt zeigt Ihnen in diesem Buch, welche Anwendungen wie Teams, SharePoint Online und OneDrive for Business Ihnen mit Microsoft 365 im Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, wofür Sie welche App nutzen und worin ihre Unterschiede bestehen. Sie lernen nicht nur das Microsoft 365-Portal kennen, sondern erkunden die bereitgestellten Tools und deren Einsatz anhand von einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen und vielen Praxisbeispielen, sodass Sie die für Sie relevanten Anwendungen schnell auswählen und meistern können.

Mit zahlreichen nützlichen Tipps und Empfehlungen steht Ihnen die Autorin beim Einsatz von Microsoft 365 im Unternehmen zur Seite, ganz gleich, ob am Windows-PC, Mac, Smartphone oder Tablet, im Büro, im Homeoffice oder von unterwegs, sodass Sie effektiv und erfolgreich am Arbeitsplatz 4.0 mit Ihrem Team, Ihrer Arbeitsgruppe, Ihrer Abteilung oder Ihrem Fachbereich zusammenarbeiten können.

Ein perfektes Buch zum Thema. Ich selbst habe gerade erst letzte Woche Microsoft 365 für mein Unternehmen gekauft und bin mich da immer noch am reinfuchsen. Vieles habe ich schon so hinbekommen, wie ich es mir vorstelle, ich bin aber auch gelernter Informatiker. Dennoch hat man hier und da so seine Schwierigkeiten. Dabei hat mir dieses Buch jetzt enorm geholfen. Was so alles möglich ist, ungeahnte Möglichkeiten, auf die ich selbst gar nicht gekommen wäre. So langsam gewöhne ich mich an die Arbeit mit Microsoft 365 und dies Buch hilft dabei ungemein, daher meine ganz klare Empfehlung.