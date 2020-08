Meine Wortschatz-Wunderkiste für die Vorschule: mit über 400 Wörtern ist ein Buch von Usborne Publishing vom 24. Juli 2020.

Dieses Bildwörterbuch enthält über 400 Wörter zu 15 Themengebieten: von Formen, Zahlen und Jahreszeiten bis hin zum Schulalltag oder Straßenverkehr. Die witzigen Illustrationen unterstützen Kinder dabei, spielerisch ihren Wortschatz zu erweitern. Eine ideale Vorbereitung auf den Schulstart! Mit Anregungen für Eltern.

Es gibt verschiedene Dinge die wichtig im Leben sind, ein großer Wortschatz und unsere Sprachen sind dabei das Wichtigste, bzw. eine der ganz wichtigen Sachen, zumindest empfinde ich das so. Es kann also nie das schlechteste sein, wenn unsere Kinder früh lernen zu sprechen, früh Dinge erkennen und vielleicht auch diese Begeisterung gefördert wird. Dazu dient dieses Buch, eine Begeisterung zu fördern, spielerisch Wörter zu lernen. Das finde ich so gelungen, dass ich es euch hier vorstelle und empfehle, schaut es euch also unbedingt mal an, ich fand auch die Zeichnungen total süß, eure Kinder werden begeistert sein.

Passend dazu kann ich euch auch Mein buntes Klappenbuch: Erstes Zählen: mit über 75 Klappen empfehlen aus dem selben Verlag: Erstes Zählen, Addieren und Subtrahieren ― über 75 Klappen und viele lustige Such- und Zählspiele veranschaulichen Mengen und regen zum Mitmachen an. So können Kinder spielerisch den Zahlenraum von 1 bis 10 kennenlernen und begreifen.