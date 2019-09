Mein Wohnglück in 50 Listen ist ein Buch aus dem BusseSeewald Verlag vom 9. September 2019.

Eine Wohnung ist viel mehr als nur ein paar Räume: Hier wird gelebt, gelacht und geliebt – und so spiegelt eine Wohnung auch immer ein Stück Persönlichkeit und Familienleben wider. Die 50 Listen in diesem wunderschön gestalteten Journal laden dazu ein, unsere Gedanken und Gefühle zum eigenen Zuhause schriftlich festzuhalten und mögliche Pläne fürs Umgestalten und Dekorieren zu schmieden. Die Fragen und Anregungen mit viel Platz für eigene Notizen, Skizzen oder auch Moodboards helfen dabei, das eigene Zuhause mit allen Sinnen wahrzunehmen und zu genießen. Nimm dein Wohnglück also selbst in die Hand – mit jeder Liste ein bisschen mehr!

Ich fand dieses Buch richtig gelungen, weil man sich hier mit seinen eigenen 4 Wänden kreativ auseinandersetzt in über 50 Listen, zum selbst ausfüllen. Da wird man sich erst über Bedürfnisse und Wünsche bewusst. Ich hätte selbst von mir nicht gedacht, wie kreativ ich eigentlich bin und wie viel mir einfällt. Wer also seine Wohnung wirklich verschönern will, dem rate ich zu diesem Buch, ich habe dadurch schon einiges verändert und muss ehrlich sagen, das ich mich jeden Tag ein Stück weit wohler fühle.