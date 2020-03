Mega Man Zero/ZX Legacy Collection

Dieses Nostalgiepaket beinhaltet nicht nur die Originalspiele sondern auch eine Artwork-Galerie, einen Music Player, Filter und mehr sowie den neuen, ranglistenbasierten Z Chaser-Modus, aber auch einen Anfängermodus für Gelegenheitsspieler und eine unterstützende Speicherhilfe für Spieler, die die Geschichte im eigenen Tempo angehen möchten.

Als Jugendlicher habe ich Mega Man geliebt, ich habe glaube ich fast jeden Teil auf dem GameBoy durchgespielt. Diese Reihe, Mega Man Zero spielt inhaltlich nach Mega Man X und erschien 2002, diese hab ich gar nicht mehr gespielt. Ich muss sogar zugeben, dass die Geschichte total an mir vorbei gegangen ist und freue mich gerade sehr, dass Capcom gesagt hat „Die packen wir alle zusammen“. Glücklicherweise haben sie die Reihe dann noch auf Steam veröffentlicht und zack, meins. Ich kann euch sehr empfehlen diese Reihe zu spielen, hier stecken viele Spielstunden drinnen, für einen sehr fairen Preis. Aber vor allem: Es macht so richtig Laune wieder Mega Man zu spielen.