MeDusch bekannt als MediDusch 2er Set Aroma-Duschschaum Erkältungs + Regenerationszeit ist das Kräuterbad-Feeling in der Dusche frei von Mikroplastik, Silikonen und Parfüm von MeDush aus dem Jahr 2020.

MeDusch 2er Set Aroma-Duschschaum

Aroma-Duschschaum, für ein pflegendes und belebendes Dusch-Erlebnis.

Winterzeit ist Erkältungszeit und dein Körper sehnt sich nach Wärme und die Haut nach Pflege. MeDusch Erkältungszeit bietet ein Duscherlebnis, das diese Bedürfnisse sanft und wohltuend berücksichtigen. Schon beim Aufsprühen des Duschschaums nimmt deine Nase den herrlich belebenden Duft von Eukalyptus und Menthol wahr – zwei Klassikern, die seit jeher gerade in der kalten Jahreszeit geschätzt werden.

Einmal in Kontakt mit dem heißen Duschwasser intensiviert sich der wohltuende Duft und umschmeichelt deine Sinne – um sich schon bald wieder sanft und unaufdringlich zu verflüchtigen. Die Haut aber nimmt die pflegenden Inhaltsstoffe des reichhaltigen, cremigen Schaums aus reinem Mandel-& Avocado-Öl dankbar an – und entspannt sich schon beim Duschen.

Genießen Sie MeDusch-Erlebnis in vollen Zügen – und machen Sie sich keine Gedanken um Zusatzstoffe & Co: MeDusch ist frei von Mikroplastik*, Silikonen und Parfüm und wird in Deutschland hergestellt. Das ist bewusste Wellness mit nachhaltiger Pflege vereint!

Also ich muss sagen, dass dieser Duschschaum richtig cool ist, was ich Anfangs nicht so wirklich gedacht hätte. Ich hatte schon mal Duschschaum hier und war da gar nicht davon begeistert. Aber ich hab dies bei Höhle der Löwen gesehen und dachte mir spontan, dass ich das mal ausprobieren werden und jetzt habe ich einen Karton hier von denen schon einige Packungen leer sind.

Rosmarin und Arnika, also die rote Packung ist nicht unbedingt mein Favorit, das ist aber Geschmacksache denke ich, ich rieche Rosmarin eben nicht so gerne. Besser fand ich schon Eukalyptus und Menthol, das ist sehr erfrischend nach dem Duschen und man hat das Gefühl ein Vollbad genommen zu haben. Im Shop von MeDusch kann man übrigens seinen Favoriten auch einzeln bestellen. Von meinem Karton sind die grünen schon beinahe alle und ich werde definitiv nachbestellen, zwar hat das Ganze einen hohen Preis, aber man kommt auch sehr lange mit einer Dose hin, was mich auch gewundert hat. Mich hat das Produkt auf jeden Fall überzeugt, schaut es euch doch auch einfach mal an.