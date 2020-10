MEDION Saugroboter mit Wischfunktion + Gewinnspiel

Heute darf ich euch den MEDION Saugroboter mit Wischfunktion und systematischer Navigation Modell 2020, Gyro, 90 Min. Laufzeit, bis zu 100qm, für Hartböden, Teppiche, Fliesen, Laminat, Tierhaar optimiert, MD 19510) vorstellen.

MEDION Saugroboter mit Wischfunktion

Dieser praktische Haushaltshelfer von MEDION bringt mehr Flexibilität in Ihren Alltag. Der 2-in-1-Saugroboter übernimmt nämlich sowohl die Trocken- als auch die Feuchtreinigung. Mit dem Saugmodus entfernen Sie zuverlässig Staub, Haare, Pollen oder Schmutz von Ihren Hartböden. Anschließend übernimmt das Multitalent auf Wunsch auch die feuchte Reinigung durch einen speziellen Aufsatz mit Mikrofasertuch. Der Umbau kostet Sie nur wenige Minuten. So spart Ihnen der Roboter wertvolle Zeit. Außerdem kommt der Putzteufel auch prima ohne Sie zurecht. Sie programmieren auf Wunsch einfach eine Startzeit und der Saugroboter erledigt den Rest. Sie treffen sich währenddessen mit Freunden, erledigen den Einkauf oder legen die Füße hoch. So macht der Hausputz wieder Spaß!

Dieser 2-in-1-Saugroboter ist bei seiner Arbeit besonders gründlich, denn er arbeitet mit System. Dabei wird der Raum in mehrere Quadrate aufgeteilt, die der Saugroboter systematisch in Bahnen einzeln abfährt. Das sorgt für noch mehr Sauberkeit in noch kürzerer Zeit.

Das Thema Saugroboter war eigentlich durch für mich, nachdem ich vor Jahren mal einen hatte, der mich gar nicht begeistert hat, weil er ständig irgendwo stecken geblieben ist und sich dann per Handy App aufgeregt hat. Da hab ich dann einfach mal eben schnell selbst durchgesaugt.

Mit diesem passiert mir das nicht mehr, hier bekommt man für einen, wie ich finde, fairen Preis einiges geboten. Er macht eigentlich genau das, was er verspricht. Er saugt, wischt und das gar nicht mal so schlecht. Über der Woche hab ich ihn nun laufen lassen und oberflächlich ist alles sauber. Bei mi entfällt also das tägliche saugen und das alle 2-3 Tage wischen. Natürlich muss man ehrlich sein und sagen, dass das ja schnell gemacht ist, aber es ist auch irgendwie schön, wenn man das nicht mehr selbst machen muss. Gerade ich als Selbständiger im Home Office schätze diesen kleine Helfer sehr.

Wenn ich es wirklich mega gründlich haben will, muss ich jetzt nur noch am Wochenende mal selbst Hand anlegen, sonst erledigt das mein neuer kleiner Freund ganz okay. Er hat sich bisher auch noch nicht fest gefahren oder mich in irgendeiner Form genervt. Er zieht hier seine Kreise und läuft und läuft. Selbst meine Katze hat sich an ihn gewöhnt und der ist es jetzt egal, dass hier noch jemand seine Kreise zieht.

Das beste aber ist, dass ich ihn nun wieder verpacke und ihr dieses Testgerät gewinnen könnt. Ich werde mir ihn ohne Zweifel auch gleich nochmal bestellen, weil mich hat er einfach überzeugt. Aber vielleicht hast Du ja bald Glück und kannst auch in den genuss kommen. Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 18. Oktober 2020, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.

