Mediennerd.de Adventskalender 2020 Tag #8

Endlich der nächste Tag im Dezember, endlich wieder der große Mediennerd.de Adventskalender, darauf hab auch ich mich seit Monaten gefreut, euch eine Freude zu machen. Heute möchte ich euch folgende Gewinne vorstellen. White Pearl Movies / daredo (Soulfood) stellt uns zwei Mal den Film The Special – Dies ist keine Liebesgeschichte auf Blu-ray zur Verfügung, Kalypso zwei mal das PC-Spiel Sudden Strike 4 in der Steelbook Edition und Sony Music das Album Stark von Christin Stark.

Für mehr Infos klickt einfach mal auf die Bilder, ihr dürft euch einen dieser Gewinne am Ende des Beitrages aussuchen und mit etwas Glück, seid ihr der/die Gewinner/in. Viel Glück. Die Preise heute haben einen Gesamtwert von etwa 100 EUR.Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Eine brillante Story und eine Inszenierung ohne Tabus lassen diese Independent-Horrorperle vom Regisseur von „Death House“ & „Camp Dread“ wie richtig großes Kino wirken. Ein absolutes „Must-See-Erlebnis“ für alle Freunde des phant-astischen Films – H.P. Lovecraft hätte keine bessere Geschichte erfinden können! Weltweit erstmals auf DVD und Blu-ray – natürlich uncut und nichts für schwache Nerven! Die Echtzeitstrategie-Legende Sudden Strike ist zurück: Größere Schlachtfelder, mehr Einheiten, moderne Grafik, neue Schauplätze, erstmals legendäre Komm-andeure mit individuellen Fähigkeiten – taktischer und realistischer als je zuvor! Sudden Strike 4 entsendet Sie in drei umfangreichen Kampagnen auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs. STARK ist, seinen eigenen Weg zu gehen und seine Vision, etwas Unvergleichbares auf die Beine stellen zu wollen, nie aus den Augen zu verlieren. STARK ist, über Situationen und Entwicklungen im Leben zu reden, die nicht der schönen, heilen Welt entsprechen. ..

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 8. Dezember 2020, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.