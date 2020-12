Mediennerd.de Adventskalender 2020: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2020 Tag #24

Endlich der nächste Tag im Dezember, endlich wieder der große Mediennerd.de Adventskalender, darauf hab auch ich mich seit Monaten gefreut, euch eine Freude zu machen. Heute möchte ich euch folgende Gewinne vorstellen.

Heute wird es richtig fett, wird sicher schwierig einen Preis auszuwählen, nimmt man den hochpreisigen Preis, bei dem viele mitmachen, oder doch lieber was kleineres wo die Chance größer ist? Man weiß es nicht, schwere Entscheidung. Wo wir gerade bei fetten Preisen waren, AVM hat uns eine FritzBox 7590 in den Kalender gelegt. Tja, was soll ich sagen, Gigaset hat uns ein Handy reingelegt, das Gigaset GS3 Smartphone.

Weiter gehts, auch für die Gamer unter euch haben wir heute am letzten Tag unseres Adventskalenders jede Menge Auswahl an Preisen, uns hat BigBen zwei Mal das Nintendo Switch Spiel Farmers Dynasty in den Kalender gelegt, 2k Sid Meier´s Civilization Vl für die PlayStation 4 und 505 Games drei Mal das Spiel Control in der Ultimate Edition für die PlayStation 4.

Oder bist Du eher der Filmfreak? Dann haben wir heute auch wieder klasse Filme für dich im Adventskalender. White Pearl Movies / daredo (Soulfood) hat uns heute drei verschiedene Filme reingelegt, das sind acht Mal der Film Deathstalker 2 – Duell der Titanen auf Blu-ray, GOR 1+2 – Uncut Limited Vintage Mediabook auf Blu-ray und vier Mal Nofretete – Königin vom Nil – Extended-Edition auf Blu-ray.

Oder lieber was für die Ohren? Dann pass mal auf, wie wäre es mit MTV Unplugged 1 und 2 von Die Fantastischen Vier auf Vinyl? Gut oder? Außerdem fünf Mal die CD Mit dir schmilzt mein Herz von Saskia Leppin inkl. Unterschrift der Sängerin und Autogrammkarte. Des Weiteren drei Mal das Hörspiel Die Drei ??? Adventskalender-O du Finstere.

Für die Leseratten unter euch ist aber auch wieder einiges dabei, da haben wir heute fünf Mal das Buch ANDERSWELT: Sein letzter Auftrag aus dem TRIGA Verlag und aus dem Loewe Verlag direkt zwei Bücher, zum einen Cryptos und zum anderen Die Göttinnen von Otera – Golden wie Blut.

Die Preise heute haben einen Gesamtwert von etwa 1.100 EUR.

AVM FRITZ! Box 7590 WLAN AC+N Router (DSL/VDSL,1.733 MBit/s (5GHz) & 800 MBit/s (2,4 GHz), bis zu 300 MBit/s mit VDSL-Supervectoring 35b, WLAN Mesh, DECT-Basis, Media Server, geeignet für Deutschland) HINWEIS: Diese FRITZ!Box ist mit allen Anschlussarten (VDSL/ADSL) nutzbar, eine Verbindung mit einem Kabelanschluss ist nicht möglich. Das Gigaset GS3 überzeugt mit Benachrichtungs-LED für die optische Signalisierung bei Erhalt neuer Nach-richten. Außerdem verfügt das Gigaset GS3 über Android 10. Damit genießen Sie ein performantes Betriebssystem mit Gesten-steuerung und vielen weiteren Vorteilen. Farmer’s Dynasty bietet eine vielseitige Spielerfahrung, indem es Mechaniken von Aufbau- und Management-Simulation, Landbau-Simulation, Rollenspiel und Lebenssimulation miteinander verbindet. Nach seinem Early Access-Erfolg auf Steam und positiven Reaktionen seitens der Spieler wird Farmer’s Dynasty ab Herbst auch für Konsolen erscheinen. Spielen Sie als einer von 24 verschiedenen Anführern aus unterschiedlichen Ländern auf der ganzen Welt und verschiedenen Zeitaltern. Errichten Sie als Kleopatra von Agypten ein Imperium mit lukrativen Handelswegen, nutzen Sie die Macht Ihrer Legionen als Trajan von Rom oder entwickeln Sie ein Zentrum der Kultur als Hojo Tokimune von Japan… Control ist die Geschichte von Jesse Faden und handelt von ihrer Suche nach Antworten, nachdem sie den Posten des Direktors übernommen hat. Die Welt von Control hat ihre eigene Geschichte, genau wie auch die Verbündeten, denen Jesse unterwegs begegnet. Überall gibt es Nebenquests und Geheimnisse… Diese Filme genießen in Fankreisen absoluten Kultstatus! 80er Jahre Sci-Fi & Fantasyperle in ungeschnittener Kinofassung! Digital remastered und auf Blu-ray auch in HD neu abgetastet. Nach dem erfolgreichen Mediabook nun endlich auch in den normalen Fassungen erhältlich und ein absolutes MUSS für alle Fans trashiger Monsterfilme oder „Deathstalker – Der Todesjäger“! GOR – der hinter der Sonne verborgene Zwillingsplanet der Erde – ist eine Welt, auf der nur ein Gesetz herrscht: das des Stärkeren! Gor ist eine ungezähmte Welt, von wilden Völkern bewohnt und von fremden Mächten umkämpft. Dorthin gerät unfreiwillig der Collegeprofessor Professor Tarl Carbot (Urbano Barberini), als der Spezialist für „unerforschte Dimensionen“ durch einen magischen Ring… Der farbenprächtige Abenteuer-Historien-film in der Tradition großer Hollywood Filme wie „Cleopatra“ oder „Ben Hur“ mit Charakterdarsteller und Horror-Ikone Vincent-Price in einer seiner besten und intensivsten Rollen! Erstmals auf DVD und Blu-ray in HD neu abgetastet und in der ungekürzten 13 Minuten längeren Extended Langfassung plus internationale Kinofassung! Weltweite Blu-ray Premiere! Zwei wunderbare Alben auf Vinyl, ich kann euch sagen, die Konzerte waren beide der absolute Hammer und zeitlos bekommt ein Gewinner beide Platten auf Vinyl zugesendet und darf diese wunderbaren Konzerte noch einmal genießen. Stille Nacht, zärtliche Nacht. An Weihnachten mag es schneien und Geschenke geben. Das letzte Türchen zu unserem Herz öffnet aber immer nur ein Mensch, den wir lieben. Davon handelt die sinnliche und berührende Ballade „Mit dir schmilzt mein Herz“ von Saskia Leppin. Für Tante Mathilda erfüllt sich ein lang gehegter Wunsch: Gemeinsam mit Onkel Titus, Justus, Peter und Bob will sie Weihnachten in einer verschneiten Berghütte feiern. Die besinnliche Stimmung wird schnell getrübt, als eine gehörnte Schreckgestalt in die Idylle hereinbricht… John Bark gilt in seiner Branche als einer der Besten und Härtesten. Fast jeder Auftrag endet erfolgreich. Mit eiserner Disziplin und eigenen Regeln verdient er sich als Bodyguard sein Geld. Unbestech-lich und zielorientiert löst er scheinbar jedes Problem und jede Aufgabe… Kerrybrook ist Janas Lieblingswelt: Ein idyllisches Fischerdorf mit viel Grün und geduckten Häuschen. Es gibt Schafe, gemütliche Pubs und vom Meer her weht ein kühler Wind. Manchmal lässt Jana es regnen. Meistens dann, wenn es an ihrem Arbeitsplatz mal wieder so heiß ist, dass man kaum mehr atmen kann. Als goldenes Blut aus ihren Adern fließt, ist für Deka klar, dass sie nie dazugehören wird. Wegen ihrer dunklen Hautfarbe galt sie schon immer als Außenseiterin. Doch dann kennzeichnet ihr goldenes Blut sie als Alaki, als Dämon. Nur ein Dekret des Kaisers von Otera kann sie retten: Er stellt eine Armee aus den beinahe unsterblichen Alaki zusammen.

Teilgenommen werden kann bis zum 24. Dezember 2020, bis 23.59 Uhr.